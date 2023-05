Home

Stazione: Nasconde un coltello nella scarpa dopo una lite, denunciato un 52enne

16 Maggio 2023

Livorno 16 maggio 2023 – Stazione: Nasconde un coltello nella scarpa dopo una lite, denunciato un 52enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno denunciato un 52enne per porto

abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Alle ore 04.00 circa della notte tra sabato e domenica scorsi i militari sono intervenuti per una lite segnalata nei pressi di un bar in zona stazione ferroviaria nel corso della quale un uomo avrebbe minacciato i presenti con un coltello.

All’arrivo, i militari hanno individuato il 52enne come colui che avrebbe utilizzato il coltello e, sottopostolo a perquisizione, effettivamente gli rinvenivano l’arma occultata in una scarpa.

Il coltello, con una lama della lunghezza di 10 cm, è stato sottoposto a sequestro e l’uomo

denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno.

Secondo la normativa vigente infatti, un coltello, come anche qualsiasi oggetto utilizzabile per l’offesa alla persona, non può essere portato fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo.

