Stefano Santomauro vince la finale dell’Open Mic Toscana: il comico e attore livornese approda allo ‘Zelig’ di Milano

21 Aprile 2024

Livorno 21 aprile 2024 – Stefano Santomauro vince la finale dell’Open Mic Toscana: il comico e attore livornese approda allo ‘Zelig’ di Milano

L’attore e autore labronico è il vincitore assoluto della finale dell’Open Mic in tour, tenutosi a Montevarchi (Arezzo) alla presenza di Giancarlo Bozzo, direttore artistico di Zelig.

Una gara tra i migliori comici del Centro Italia che ha visto vincitore Stefano Santomauro senza nessun dubbio e guadagnare l’opportunità di poter portare un proprio spettacolo allo Zelig di Milano nella stagione 2024/2025. Un’occasione meritata per l’attore livornese, vero talento di casa che si sta facendo spazio tra i grandi.

“Sono felicissimo di aver vinto ma soprattutto di poter portare i miei spettacoli nel tempio della comicità italiana. Un posto magico, leggendario dove sono andati in scena i grandissimi della comicità italiana. Vedere uno dei miei show in programmazione allo Zelig per la prossima stagione mi fa davvero impressione! Ringrazio Giancarlo Bozzo per l’opportunità e tutti i comici che hanno partecipato alla gara.”

Stefano Santomauro è un vero talento di casa nostra; regista, autore, attore e direttore artistico del Sulla Felicità Festival, in questi anni ha visto i propri spettacoli andare in scena praticamente il tutta Italia riscuotendo un grande successo di pubblico e critica.

La capacità di leggere l’attualità in maniera comica di Santomauro è potentissima, riuscendo a raggiungere un pubblico trasversale con un linguaggio originale, cinico e surreale. Gli spettacoli “Like”, “Happy Days” e l’atteso “God Save The Sex” sono stati visti dal oltre 35000 spettatori in tutta Italia. Sono inoltre stati selezionati nei migliori Festival della Penisola. Santomauro è anche attore di Cinema entrando, nel 2024, anche nel cast internazionale dell’atteso “The Return” con star del calibro come Ralph Fiennes e Juliette Binoche in uscita in tutto il mondo a fine anno.

Ma per i toscani c’è la possibilità di poter vedere l’attore in scena tra pochissimo giorni.

Santomauro porterà in scena in anteprima nazionale proprio il nuovo spettacolo “God Save The Sex” Sabato 4 Maggio al Teatro 4 Mori di Livorno per il Sulla Felicità Festival. Le prevendite sono partite alla grande con pochissimo biglietti ancora disponibili e acquistabili sul sito www.cinena4mori.it.

“Sarà bellissimo festeggiare il traguardo dello Zelig con l’anteprima del nuovo spettacolo proprio nella mia città! L’affetto che mi arriva dai livornesi è potente! Sono orgoglioso di poter portare un pezzo di Livorno con me!”