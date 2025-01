Home

31 Gennaio 2025

Livorno 31 gennaio 2025 Stella Parrucchieri apre a Livorno: opportunità di lavoro per parrucchieri e receptionist

Il salone di parrucchieri Stella Parrucchieri è lieto di annunciare l’apertura di una nuova sede in Via Ricasoli, nel cuore della città di Livorno, in una delle zone più prestigiose e rinomate per lo shopping. Questo nuovo salone rappresenta il secondo punto vendita del brand, già presente a Castiglioncello da oltre 25 anni.

Con questa nuova apertura, il salone potenzia la propria capacità di accogliere e soddisfare le richieste della clientela, arricchendo il team con 8-9 nuove assunzioni, tra cui 7 parrucchieri e 2 receptionist. Le nuove assunzioni rappresentano un’importante opportunità di crescita professionale, confermando l’impegno nell’offrire servizi di alta qualità, nel rispetto delle tendenze più moderne e nella cura dei dettagli.

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore, il salone Stella Parrucchieri è molto conosciuto per essere specializzato in Schiariture Naturali per i suoi look naturali, luminosi e personalizzati. Siamo entusiasti di portare la nostra esperienza anche a Livorno, in una zona così strategica e frequentata, per soddisfare le esigenze di chi cerca bellezza, professionalità e stile.

Il salone di Via Ricasoli si inserisce perfettamente in una zona commerciale di alta visibilità, offrendo così ai nostri clienti non solo servizi di qualità, ma anche un ambiente accogliente e di tendenza, dove ogni trattamento è pensato per valorizzare la bellezza naturale di ciascuno.

Posizioni aperte:

7 parrucchieri, con esperienza nel settore e una passione per le schiariture naturali, pronti a lavorare in un ambiente stimolante e creativo.

2 receptionist, con eccellenti capacità comunicative e organizzative, in grado di gestire l’accoglienza clienti e il flusso delle prenotazioni con professionalità.

Per candidarsi, inviare il proprio curriculum all’indirizzo email: info@stellaparrucchieri.it

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi.

