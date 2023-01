Home

9 Gennaio 2023

Stella Sorgente: “Salvetti perde il conto delle inaugurazioni dei lavori avviati dai Cinque Stelle”

Livorno 9 gennaio 2023 – La politica della comunicazione, Stella Sorgente pone l’attenzione su quelle che sarebbero alcune “distrazioni” del sindaco Luca Salvetti sulle nuove scuole

Stella Sorgente (M5S): “NASTRO GIÀ TAGLIATO? AH NO!…A FINE MESE!!

Ormai Salvetti non riesce nemmeno a tenere il conto dei nastri tagliati di progetti dell’amministrazione 5 stelle e si confonde, dimostrando per l’ennesima volta di non sapere di cosa parla, anzi..di cosa scrive!

Eccone un simpatico esempio..

23 dicembre 2022: per la conferenza stampa di fine anno, la Giunta fa uscire una pubblicazione dal titolo “Il 2022. Un anno di numero eccellenti”.

Nella prima pagina di questo libretto, nell’introduzione a firma del sindaco, leggiamo anche la seguente frase: “..Dopo la scuola volano, abbiamo inaugurato le Coltellini”, riferendosi alla nuova scuola di Via Coltellini già progettata e finanziata durante l’amministrazione 5 stelle a fine 2018 di cui attendiamo da anni l’inaugurazione, più e più volte annunciata da Salvetti come progetto proprio, in varie conferenze stampa.

Peccato che quella scuola, a dicembre 2022, non sia stata ancora inaugurata, come invece scritto nel libretto a firma Salvetti.

3 gennaio 2023: durante la conferenza stampa del gruppo Movimento 5 Stelle Livorno, fra le mille cose, facciamo notare questa assurda incongruenza nel libretto sulla giunta che dà i numeri.

5 gennaio 2023: esce un post sulla pagina del sindaco in cui si annuncia l’imminente taglio del nastro fra fine gennaio e inizi di febbraio:

“La realizzazione della scuola di via Coltellini nel quartiere Corea è quasi ultimata”, annuncia il sindaco, giustificandosi per il ritardo e correggendosi rispetto al libretto consegnato il 23 dicembre.

A parte i clamorosi ritardi, gli annunci sbagliati e le false partenze, una ottima notizia per la città! Finalmente!”

