13 Agosto 2022

Stella Sorgente si candida al Parlamento nell’M5S guidato da Conte

Elezioni 2022 – Stella Sorgente si candida al Parlamento nell’M5S guidato da Conte

Stella Sorgente, ex vice sindaco di Livorno e attualmente capogruppo M5S in consiglio comunale, spiega così la sua decisione di candidarsi al Parlamento:

“Mi è stato chiesto da molte persone, ci ho pensato, mi sono confrontata con il gruppo locale e alla fine ho deciso di autocandidarmi per le Parlamentarie del Movimento 5 Stelle, nel collegio plurinominale della Camera che comprende le province di Livorno, Grosseto, Arezzo e Siena.

Si tratta di una decisione ragionata, ma allo stesso tempo di una scelta che mi sono sentita di fare anche ascoltando l’istinto.

Credo che in questa fase sia indispensabile stare in prima linea, metterci la faccia con la passione e la consapevolezza di chi ha vissuto gioie e dolori nel Movimento 5 Stelle, non si è mai arreso di fronte a difficoltà, irrisioni e scorrettezze, mettendo a fuoco l’interesse dei cittadini ed operando con umiltà, passione e lealtà nei confronti dei propri elettori.

Chi mi conosce sa che non lo avrei fatto in altre fasi politiche, ma in questo momento penso di poter esprimere pienamente ciò che sono e di riuscire a mettere a disposizione l’esperienza del M5S a Livorno con maggiore capacità ed efficacia.

Comunque andrà questa avventura, tutti voi sapete che continuerò ad impegnarmi a testa alta per il bene del nostro territorio, a buttarmi nel fuoco per la nostra città e per i valori in cui credo.

Grazie a tutte e a tutti coloro che mi sosterranno.

Ci vediamo stasera alle 21 in Piazza XX Settembre, dove troverete un banchetto del Movimento 5 Stelle Livorno

