Stelle cadenti di luglio: due sciami meteorici per uno spettacolo nel cielo

14 Luglio 2023

Stelle cadenti di luglio: come osservare le Capricornidi e le Perseidi

Luglio è un mese ricco di spettacoli celesti, tra cui due sciami meteorici che regaleranno delle stelle cadenti luminose e suggestive. Si tratta delle Capricornidi e delle Perseidi, due fenomeni astronomici che hanno come corpi progenitori rispettivamente un asteroide e una cometa. Vediamo quando e come osservarli al meglio.

Le Capricornidi

Le Capricornidi sono uno sciame meteorico causato dai frammenti dell’asteroide Adonis, che si è disintegrato in passato lasciando una scia di detriti nello spazio. Questi detriti, entrando in contatto con l’atmosfera terrestre, si incendiano e formano delle scie luminose nel cielo notturno.

Le Capricornidi sono visibili dal 15 luglio all’11 agosto, ma il picco massimo si avrà nelle notti tra l’11 e il 12 e tra il 12 e il 13 luglio, con una frequenza di circa 5 meteore all’ora. Non sono molte, ma sono relativamente luminose e possono presentare dei bolidi, ovvero delle meteore molto brillanti che esplodono in atmosfera.

Le Sigma Capricornidi, uno sciame di poche meteore ma relativamente luminose, che raggiungerà il picco attorno al 20 luglio. Lo sciame è causato dalle polveri e dai detriti della cometa C/1979 Y1 (Bradfield), e il radiante è situato nella costellazione del Capricorno3.

Per osservare le Capricornidi, bisogna puntare lo sguardo verso la costellazione del Capricorno, da cui lo sciame prende il nome. Il radiante, ovvero il punto da cui sembrano provenire le stelle cadenti, si trova nella zona sud-est del cielo, a circa 30 gradi di altezza sull’orizzonte.

Le Perseidi

Sono lo sciame meteorico più famoso e atteso dell’estate, conosciuto in Italia come ‘Lacrime di San Lorenzo’. Le Perseidi sono generate dai frammenti della cometa 1P/Halley, la stessa che produce le Orionidi di ottobre. Questa cometa ha un periodo orbitale di circa 76 anni e lascia una traccia di polveri lungo il suo percorso.

Le Perseidi sono visibili dal 17 luglio al 24 agosto, ma il picco massimo si avrà nella notte tra l’11 e il 12 agosto, con una frequenza di circa 100 meteore all’ora. Le Perseidi sono visibili soprattutto dall’emisfero nord, e si caratterizzano per la presenza di bolidi molto luminosi ed un radiante diffuso.

Per osservare le Perseidi, bisogna guardare verso la costellazione di Perseo, da cui lo sciame prende il nome. Il radiante si trova nella zona nord-est del cielo, a circa 50 gradi di altezza sull’orizzonte.

Come osservare le stelle cadenti

Per godersi al meglio lo spettacolo delle stelle cadenti, ci sono alcuni consigli da seguire:

Scegliere un luogo buio e lontano dalle luci artificiali, possibilmente in campagna o in montagna.

Indossare un abbigliamento adeguato alla temperatura notturna e portare una coperta o una sedia a sdraio per stare comodi.

Attendere qualche minuto prima di iniziare ad osservare il cielo, per abituare gli occhi al buio.

Evitare di usare il cellulare o altre fonti di luce che potrebbero disturbare la vista.

Se possibile, scaricare un’applicazione con la mappa del cielo o dotarsi di un binocolo per individuare meglio le costellazioni

.

