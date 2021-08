Home

Eventi

Appuntamenti

Stelle cadenti sul lago con l’associazione Gaia il 12 agosto a Lago Alberto

Appuntamenti

10 Agosto 2021

Stelle cadenti sul lago con l’associazione Gaia il 12 agosto a Lago Alberto

Livorno 10 agosto 2021

Giovedì 12 agosto l’Associazione Culturale GAIA organizza la XI edizione di Stelle cadenti sul Lago, nella incantevole cornice del Lago Alberto (Tenuta Bellavista Insuese a Guasticce), serata all’insegna della natura in notturna, uno spettacolo nello spettacolo.

Protagonisti saranno la volta stellata, il buio ed i suoni della natura, l’arpa di Marinella Russo, il viaggio di lettura del cielo stellato, sapientemente condotto da Carlo Baldacci dell’Associazione Amici della Natura, tra astronomia, navigazione e mitologia, in attesa del picco delle “stelle cadenti” dello sciame delle Perseidi.

Un’ottima occasione anche per gli amanti della fotografia per cimentarsi in foto al cielo stellato, lontano da fonti di inquinamento luminoso!

Per partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione (i posti sono limitati) da effettuarsi entro mercoledì 11 agosto al cell. 3385259192 (WhatsApp) o via e-mail asscultgaia@gmail.com

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin