8 Agosto 2024

Stilato il calendario di B di rugby, ecco il cammino dei Lions nel girone 4

Livorno 8 agosto 2024 – Stilato il calendario di B di rugby, ecco il cammino dei Lions nel girone 4

Per la prima volta da quando, nel 2019, è tornata in serie B, la LundaX Lions Amaranto giocherà la sua prima partita di campionato tra le mura amiche. L’esordio dei livornesi nel nuovo torneo è in programma alle 15:30 di domenica 13 ottobre al ‘Priami’ di Stagno contro la realtà cadetta dell’UR Firenze, che ha preso il posto del Rugby Firenze. I gigliati, nella scorsa annata, hanno ottenuto, nel girone 2 di B (che era composto da dodici formazioni) solo l’undicesima piazza, ma si sono permessi il lusso di vincere due volte su due contro i labronici (che hanno ottenuto l’ottava posizione). Nella domenica successiva, il 20 ottobre, per gli amaranto lunga trasferta, a San Benedetto del Tronto: la squadra rossoblù marchigiana – salita in B nel 2022 – ha ottenuto nella scorsa stagione, sempre nel girone 2, un’ottima sesta piazza, ma ha perso entrambe le sfide con i livornesi. Poi, nella terza e nella quarta giornata, la LundaX Lions Amaranto se la vedrà con due squadre laziali che nella scorsa annata erano al via nel girone sud: il 27 ottobre match interno con i Lions Alto Lazio (che alterneranno i propri impegni casalinghi tra Viterbo e Civita Castellana) e il 3 novembre sfida fuori casa con la realtà cadetta della Capitolina Roma. Lions Alto Lazio e Capitolina cadetta hanno terminato il torneo 23/24 rispettivamente al quarto e al sesto posto. Tra il 17 novembre e il 22 dicembre – prima cioè di una lunga pausa da osservare in omaggio alle festività di fine anno – gli amaranto giocheranno tre volte in casa ed una sola – peraltro rimanendo in Toscana, ospiti dei cadetti dei Cavalieri Prato/Sesto – in trasferta. La partita esterna del 19 gennaio a Perugia coinciderà con la prima gara del 2025 e con l’ultima del girone di andata. L’ultima gara della regular season è prevista il 27 aprile. Si giocherà alle 14:30 dal 27 ottobre al 23 marzo e alle 15:30 nelle prime due e nelle ultime tre giornate. Promozione diretta per la prima di ciascuno dei cinque gironi e retrocessione, in tutto, per otto formazioni: scenderanno in C direttamente le ultime e scenderanno nella categoria inferiore tre delle cinque compagini (le penultime al termine della regular season) impegnate nelle forche caudine dei playout. Un torneo corto, nel quale, con ogni probabilità, tante gare saranno all’insegna dell’equilibrio. Per la LundaX Lions Amaranto, che giocherà con una rosa imbottita di giovani e giovanissimi, sarebbe importante iniziare la stagione con il piede giusto. I livornesi, nelle prime due fatiche, saranno privi del valido flanker classe 2004 Giulio Tedeschi, che deve terminare un residuo di squalifica di dieci giorni, successiva al rosso rimediato nella penultima giornata (fallo di reazione), nel match del ‘Priami’ contro il Formigine. Fin dall’impegno del 13 ottobre, sarà a disposizione, sempre in terza linea, il prezioso classe 2002 Giulio Chiarugi, che viceversa ha smaltito la sua squalifica (il terza ala ha saltato il confronto dell’ultima giornata della scorsa stagione, a Bologna). Queste le partite dei livornesi, nel match di andata, nel girone 4 di B 2024/25: 1° giorn. 13/10 (rit. 26/1) LundaX Lions Amaranto – UR Firenze cadetto; 2° g. 20/10 (rit. 2/2) San Benedetto – LundaX Lions Amaranto; 3° g. 27/10 (rit. 16/2) LundaX Lions Amaranto – Lions Alto Lazio; 4° g. 3/11 (rit. 2/3) Capitolina cadetta – LundaX Lions Amaranto; 5° g. 17/11 (rit. 9/3) LundaX Lions Amaranto – Gubbio; 6° g. 1/12 (rit. 23/3) Cavalieri Prato/Sesto cadetti – LundaX Lions Amaranto; 7° g. 8/12 (rit. 30/3); LundaX Lions Amaranto – CUS Siena; 8°g. 22/12 (rit. 6/4) LundaX Lions Amaranto – Jesi; 9° g. 19/1 (rit. 27/4) Perugia – LundaX Lions Amaranto.