Stillo, auto finisce nella scarpata, ferito 87enne

27 Maggio 2022

Livorno 27 maggio 2022

Questa mattina poco dopo le ore 08, in via delle Ghiandaie in zona Stillo e via del Vecchio Lazzeretto un’auto condotta da un uomo di 87 anni è finita in una scarpata

Per soccorrere il paziente, sul luogo sono intervenuti i volontari dell’SVS ed i vigili del fuoco del comando di Livorno

Il recupero del paziente è stato difficoltoso a causa del dislivello tra la strada e il punto in cui il veicolo ha terminato la corsa alla fine della scarpata

L’87enne ha ricevuto delle prime cure sul posto, poi il paziente è stato trasportato in ospedale per politraumi

Sul posto la municipale per stabilire la dinamica dell’incidente

