Home

Cronaca

Stitch “atterra” in piazza Grande per la gioia di bambini e teenager

Cronaca

20 Giugno 2025

Stitch “atterra” in piazza Grande per la gioia di bambini e teenager

Livorno 20 giugno 2025 Stitch “atterra” in piazza Grande per la gioia di bambini e teenager

Una simpatica e inaspettata apparizione ha colorato il pomeriggio di piazza Grande, cuore pulsante di Livorno: tra i passanti incuriositi e i sorrisi dei più piccoli, ha fatto la sua comparsa Stitch, l’alieno blu protagonista dell’amato film d’animazione Disney Lilo & Stitch.

Non si trattava, naturalmente, del vero extraterrestre fuggito da un pianeta lontano, ma di un pupazzo animato da una persona all’interno, che ha saputo con movimenti danzanti e perfettamente a tempo con la celebre colonna sonora del film, conquistare l’attenzione e il cuore dei presenti. I bambini, attratti dall’iconico personaggio dalle grandi orecchie e dagli occhi vispi, non hanno resistito alla tentazione di avvicinarsi, scattare foto e selfie, o semplicemente restare ad ammirarlo. I più grandi si sono organizzati da soli, mentre i più piccoli si sono affidati alle mani attente dei genitori per immortalare il momento.

Chi è Stitch? Per chi non lo conoscesse, Stitch è il protagonista dell’omonimo film d’animazione del 2002, prodotto da Walt Disney.

È un esperimento genetico alieno – numero 626 – creato per essere una creatura distruttiva, ma che finisce per atterrare sulla Terra, alle Hawaii, dove incontra una bambina di nome Lilo.

Tra i due nasce un’amicizia profonda che trasforma Stitch, insegnandogli il valore della famiglia, dell’amore e del cambiamento.

Il messaggio del film è racchiuso nella parola “Ohana”, termine hawaiano che significa “famiglia”, intesa non solo in senso stretto ma anche come legame affettivo indissolubile.

L’evento non era programmato, ma è stato proprio questo elemento di sorpresa a renderlo ancora più speciale: una parentesi di magia nel cuore della città, in grado di regalare qualche minuto di felicità a passanti di tutte le età. Un momento di leggerezza e tenerezza, dove i confini tra realtà e fantasia si sono fusi al ritmo delle musiche Disney, lasciando dietro di sé solo sorrisi e foto ricordo.

Stitch “atterra” in piazza Grande per la gioia di bambini e teenager