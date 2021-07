Home

Stombamento del Rio Banditella ad Antignano, da necessità ad occasione di riqualificazione

3 Luglio 2021

Livorno 3 luglio 2021

Vivi Antignano Banditella della Rete dei Quartieri eco solidali organizza per martedì 6 luglio alle ore 17, presso il Circolo Gallinari, un incontro con Amministrazione comunale e Genio civile.

Le finalità sono due essenzialmente. La prima è senz’altro quella di fare il punto sui lavori di stombamento del Rio Banditella in corso da maggio, capire in dettaglio cosa viene fatto per garantire la sua sicurezza e al contempo salvaguardare l’ambiente, facendo in modo che i residenti non debbano subire disagi dall’opera di scoperchiamento.

Altrettanto importante è cogliere questa necessità, per riqualificare la zona del torrente che costeggia il paese e farne un luogo verde a disposizione del quartiere e di tutti.

Per discutere di questo abbiamo invitato Giovanna Cepparello, Assessore all’Ambiente del Comune di Livorno, Luca Barsotti, Responsabile del Progetto e Francesco Pistone, Responsabile del Genio Civile di Livorno.

A Libera Camici, Vicesindaca e titolare delle Politiche di partecipazione, che parteciperà anch’essa all’incontro, vogliamo dare la nostra disponibilità di cittadini attivi che hanno a cuore Antignano perché la zona sia curata, valorizzata, vissuta.

Un angolo del paese, che così tanta storia ha visto scorrere, ancora oggi documentata e conservata nella memoria di tante persone che lì da sempre vivono, può diventare un luogo riportato a nuova vita.

E noi dal basso vogliamo dare un contributo. Del resto sviluppare azioni e buone pratiche tese al miglioramento del nostro quartiere, sia da un punto di vista ambientale che sociale, è proprio la cifra di Vivi Antignano.

Per partecipare all’evento, Riferimenti Daniela Marini 3272511118

