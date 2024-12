Home

Provincia

“Stop al genocidio in Palestina” Rosignano ricorda la tragedia che stanno vivendo a causa di Israele

Provincia

14 Dicembre 2024

“Stop al genocidio in Palestina” Rosignano ricorda la tragedia che stanno vivendo a causa di Israele

“Rosignano 14 dicembre 2024 “Stop al genocidio in Palestina” Rosignano ricorda la tragedia che stanno vivendo a causa di Israele

Stop al genocidio. Il silenzio è complice”: lo striscione è stato appeso, in segno di solidarietà, sulla facciata della struttura di piazza del Mercato a Rosignano Solvay.

Era stato deciso in Consiglio comunale e la Giunta ha deliberato di accettarlo come donazione da parte di consiglieri ed assessori e di affiggerlo in piazza del Mercato.

Sullo striscione è dipinta sul lato sinistro la bandiera della Palestina, per ricordare la tragedia che quel popolo sta vivendo in conseguenza degli interventi militari dell’esercito e dell’aviazione di Israele. Sul lato destro è invece impresso lo stemma del Comune di Rosignano Marittimo, caratterizzato dalle Sei Rose.