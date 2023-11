Home

19 Novembre 2023

Piombino (Livorno) 19 novembre 2023 – “Stop alla grande discarica alle porte di Piombino, la regione rispetti la via del 2019”

“Nella discarica di Ischia di Crociano di Piombino devono essere conferiti solo scarti siderurgici, non deve essere trasformata in una enorme discarica.

Per questo stiamo per presentare una mozione in Consiglio regionale affinché la Giunta Giani rispetti i vincoli imposti dalla Via del 2019.

La discarica di Ischia di Crociano è una ferita aperta per la città che il sindaco Francesco Ferrari sta cercando di arginare con ogni mezzo a sua disposizione.

La Regione Toscana, invece, ancora una volta, rischia di prendere una decisione insensata che potrebbe danneggiare il futuro della città.

Nel 2019 fu rilasciata una Via che consentiva di ampliare i volumi di discarica ponendo vincoli sulla tipologia di rifiuti limitandoli a scarti della produzione siderurgica e a materiali risultanti dalle bonifiche del Sin.

Ora, la Conferenza di servizi ha dato un nuovo parere positivo, con la ferma opposizione del Comune di Piombino, a modificare quelle prescrizioni e consentire di conferire anche rifiuti di altra tipologia.

Se la Giunta regionale confermasse questo parere positivo, andrebbe in netta contrapposizione con le previsioni urbanistiche del Comune e, soprattutto, con gli interessi dei piombinesi che hanno diritto alla tutela ambientale e alla salute pubblica, principi che non si conciliano con una enorme discarica alle porte della città.

E’ assurdo, inoltre, modificare questo genere di prescrizioni proprio adesso che si affaccia una concreta prospettiva di investimento sulla siderurgia piombinese”

Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Ambiente, Alessandro Capecchi, il capogruppo FdI in Consiglio regionale Francesco Torselli e i consiglieri regionali FdI Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci, Elisa Tozzi e Gabriele Veneri.

