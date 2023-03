Home

31 Marzo 2023

L'intervento di Italia Viva Livorno

Livorno 31 marzo 2023 – Stop carburanti 2035, Bruxelles esclude i biocarburanti. IV: “a Stagno un impianto di trattamento rifiuti non riciclabili”

Italia Viva Livorno per voce di Mario Antonio Gambacciani e Alfio Baldi pone l’attenzione sul futuro della raffineria Eni di Stagno:

“Biocarburanti: la Meloni fallisce a Bruxelles. Il territorio si mobiliti per gli investimenti a Stagno”

“Martedì scorso i ministri comunitari dell’energia hanno ratificato a maggioranza il regolamento sullo stop ai motori termici alimentati a benzina e diesel nel 2035.

Hanno altresì lasciato la possibilità dell’utilizzo dei motori termici alimentati da combustibili sintetici prodotti attraverso un processo di elettrolisi dell’acqua per scomporla nei suoi elementi base, idrogeno e ossigeno, e sintesi di CO2 catturata nell’aria con successiva miscelazione dello stesso idrogeno.

I biocarburanti sono esclusi:

a questo riguardo il governo Meloni si para affermando che nel 2026 la suddetta esclusione potrà essere rivista sulla base di presupposti scientifici e politici difficili da realizzarsi.

La realtà è che le bioraffinerie in questo quadro europeo sono destinate a mercati secondari e come tali di capacità produttive limitate.

Va da sè che il previsto investimento ENI a Stagno subisce un brusco stop e il territorio si deve mobilitare per sollecitare investimenti impiantistici alternativi per salvaguardare l’occupazione e la transizione ecologica, mettendo a disposizione tutta la propria collaborazione ed emarginando i niet ideologici.

Italia Viva a maggior ragione promuove per Stagno un nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti non riciclabili e da discariche con impatto ambientale zero e con carica proveniente da elettrolisi che sia in linea per la produzione dei carburanti sintetici. A questo riguardo interverremo in Regione e organizzeremo eventi per informare la cittadinanza”.

