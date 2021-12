Home

Stop Comprensivi, Unicobas aderisce allo sciopero e invita a partecipare

9 Dicembre 2021

Livorno 9 dicembre 2021

Domani, venerdì 10 dicembre in occasione dello sciopero della scuola Unicobas Scuola sarà in piazza a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori delle scuole coinvolte per dire ancora una volta NO ai COMPRENSIVI.

Unicobas Scuola sostiene lo sciopero e invita i propri iscritti del comune di Livorno, in particolare quelli delle scuole coinvolte, a scioperare nella giornata del 10 dicembre contro l’istituzione generalizzata dei comprensivi nel Comune.

Gli istituti comprensivi non hanno nessuna utilità e rappresentano solo l’ennesimo taglio imposto alla scuola poichè

si perdono circa 20 posti di lavoro

 si ingorgano le segreterie con ulteriore mole di lavoro

 si perdono esperienze didattiche e progettuali

Unicobas Scuola, da sempre contrario a questa operazione denuncia l’atteggiamento di chiusura dell’amministrazione locale, che, saldandosi con le irresponsabilità dell’amministrazione scolastica, addirittura anticipa di un anno l’operazione, incurante delle ricadute occupazionali e incapace di interpretare le necessità reali del territorio;

Unicobas ritiene gravissimo che da parte delle autorità locali siano stati posti limiti alla libertà di manifestazione espressa dalla rete di lavoratrici e lavoratori che hanno promosso le iniziative pubbliche cittadine del 10 dicembre, giornata di sciopero;

– ribadisce il sostegno alla protesta che in modo ampio e compatto si è levata sul territorio dal mondo della scuola

Lo sciopero di venerdì 10 dicembre:

ore 9.00 Piazza Guerrazzi presso scuole Borsi

ore 10.30 Piazza del Municipio

