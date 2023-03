Home

Cronaca

Storia di vita delle nazioni, per la giornata Fai visite ai cimiteri monumentali

Cronaca

21 Marzo 2023

Storia di vita delle nazioni, per la giornata Fai visite ai cimiteri monumentali

Livorno 21 marzo 2023 – Visita ai cimiteri monumentali, storie di vita delle Nazioni di Livorno Domenica 26 marzo andrà in scena la XXXI edizione delle Giornate FAI di Primavera.

Aperti al pubblico il cimitero Olandese Alemanno, il cimitero Greco Ortodosso, il cimitero Monumentale Ebraico e il cimitero comunale “La Cigna”

Un fine settimana con un unico protagonista: il patrimonio di storia, arte e natura italiano. Domenica 26 marzo la Delegazione di Livorno sarà felice di accogliervi e ospitarvi alla giornata “I cimiteri monumentali: storie di vita delle Nazioni di Livorno” con l’apertura del cimitero Olandese Alemanno, il cimitero Greco Ortodosso, il cimitero Monumentale Ebraico e il cimitero comunale “La Cigna”.

La storia di Livorno è strettamente legata al multiculturalismo, proprio da come si evince dai cimiteri dedicati a diverse religioni, dovuto sia alla sua origine storica sia alla sua posizione strategica. Infatti, grazie all’emanazione delle leggi livornine da parte di Ferdinando I dei Medici che invitavano “tutti i mercanti di qualsivoglia Nazione” a trasferirsi, alla fine del Cinquecento la città si popolò di varie comunità.

La presenza degli stranieri di confessione non cattolica fu il risultato di una politica pragmatica e interessata allo sviluppo dei traffici e delle reti mercantili.

La crescita della città e del porto, oltre alla presenza delle Nazioni, resero Livorno un punto di scambio internazionale dinamico, un importante nodo dei traffici tra l’area mediterranea e le potenze europee coloniali. La visita ai cimiteri sarà l’occasione per conoscere le storie di queste comunità e i personaggi che hanno collaborato alla crescita di Livorno.

L’elenco dei luoghi aperti in tutta Italia è visitabile al sito www.giornatefai.it

Modalità di partecipazione

Con l’importante collaborazione instaurata con l’Associazione Comunico sono stati organizzati dei turni di visita dedicati:

● al servizio di interpretariato LIS (Lingua Italiana dei Segni) con ingresso per le persone sorde alle ore 10:30 al cimitero Olandese Alemanno in via Mastacchi 225.

A seguire verrà effettuata la visita al cimitero Greco Ortodosso;

● al servizio di assistenza e accompagnamento per le persone con disabilità

visiva con ingresso alle ore 14:30 al cimitero comunale “La Cigna”, via Don Aldo Mei 19 Livorno.

Per informazioni su entrambi i servizi scrivere a: iscrizioni@associazionecomunico.it

Ricordiamo che le Giornate FAI di Primavera sono un importante evento di raccolta fondi, per questo ai partecipanti verrà suggerito un contributo libero a partire da 3 euro per ogni luogo visitato, utile a sostenere la missione e le attività del FAI.

L’ingresso ai cimiteri sarà libero, una grande festa di piazza senza bisogno di prenotazione; tuttavia, gli iscritti e coloro che si iscriveranno durante le giornate avranno la possibilità di usufruire del salta coda e all’accesso prioritario alla visita.

Inoltre, verrà estesa loro la visita al Cimitero Greco Ortodosso accedendo a La Cappella della Dormizione, oggi sede del

culto greco ortodosso.

In tutti i cimiteri saranno formati gruppi di un massimo di 30 persone con partenza ogni 15 minuti circa e ogni gruppo sarà accompagnato nel tour dai nostri volontari narratori.

Al cimitero Olandese Alemanno e Greco ortodosso saranno presenti gli apprendisti ciceroni della scuola ISS “Vespucci Colombo” di Livorno.

Vista la conformazione dei cimiteri, consigliamo l’utilizzo di scarpe comode.

Cimitero comunale La Cigna

● Ingresso: cancello via Don Aldo Mei, Livorno;

● Orario: dalle 10.00 alle 12.00 (ultimo ingresso alle 11) e dalle 14.30 alle 17.00 (ultimo

ingresso alle 16:00);

● I visitatori saranno divisi in gruppi di massimo 30 persone. Il gruppo partirà ogni 15

minuti circa e sará accompagnato nel tour dai nostri volontari narratori;

● Visita con assistenza e accompagnamento persone con disabilità visiva a cura

dell’Associazione Comunico alle ore 14:30

● Durata visita 1 ora

● L’accesso agli animali segue il Regolamento Comunale sui Servizi Cimiteriali

Cimitero Olandese Alemanno e Greco Ortodosso

● Ingresso: via Mastacchi, 225 Livorno. Il banco FAI sarà posto davanti all’ingresso del

cimitero Olandese Alemanno e da qui partirà la visita congiunta dei due cimiteri con

contributo unico, comprensivo di entrambe le visite;

● Orario continuato: dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17:00);

● I visitatori saranno divisi in gruppi di massimo 30 persone. Il gruppo partirà ogni 15

minuti circa e sará accompagnato nel tour dai nostri volontari narratori;

● La visita durerà circa 45 minuti per ciascun sito;

● Visita con interprete LIS – lingua italiana dei segni: alle 10:30 a cura

dell’Associazione Comunico;

● La visita alla Cappella della Dormizione sarà riservata agli iscritti FAI

● Alcune visite saranno effettuate a cura degli apprendisti ciceroni della scuola IIS

“Vespucci Colombo” Livorno

● Non è consentito l’accesso agli animali

Cimitero Monumentale Ebraico

● Ingresso: viale Ippolito Nievo 166, Livorno;

● Orario continuato: dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17:00)

● I visitatori saranno divisi in gruppi di massimo 30 persone. Il gruppo partirà ogni 15

minuti circa e sará accompagnato nel tour dai nostri volontari narratori;

● Durata visita 1 ora

● Non è consentito l’accesso agli animali

La Delegazione FAI di Livorno vi aspetta numerosi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin