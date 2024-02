Home

15 Febbraio 2024

La pittrice finlandese dimorò per lungo tempo ad Antignano

CONFERENZA SU ELIN DANIELSON

“Galeotta fu la pittura”

Venerdì 16 febbraio 17,30 Istituto San Giuseppe, via del Littorale, 12 ad Antignano

Livorno 15 febbraio 2024 – Storie di Antignano: Elin Danielson, prodigiosa pittrice finlandese, artista e unica donna post-macchiaiola

Sarà il poliedrico Marco Rossi a tenere la conferenza organizzata dall’Associazione Vivi Antignano sulla pittrice finlandese Elin Danielson.

L’appuntamento è per venerdì prossimo 16 febbraio ad Antignano, all’Istituto San Giuseppe, in via del Littorale 12. L’iniziativa è la prima di altre programmate, che l’Associazione dedica alla conoscenza di Antignano, attraverso i personaggi che l’hanno reso noto, attraverso le sue storie e i suoi luoghi.

Marco Rossi, seppure di formazione scientifica ( si è laureato, secondo, in tutta Italia in Scienze dell’informazione nel 1974, quando ancora questa facoltà non aveva altre simili ) e sebbene abbia svolto, a livello di eccellenza, la sua attività professionale in questo ambito, ha sempre avuto interesse ed amore per la conoscenza alla storia dell’arte e per lo studio e ricerca su storie e personaggi livornesi.

Tra questi Elin Danielson, la prodigiosa pittrice, artista fondamentale nell’età dell’oro della pittura finlandese (1880-1910) e unica donna post-macchiaiola di indubbia potenza pittorica e di gran successo.

Ne conosceremo le alterne vicende che caratterizzarono la sua vita e la sua straordinaria capacità artistica. Fu una donna indipendente e conscia dei propri mezzi e diritti ma alla fine la dura realtà le fece pagare un prezzo molto caro per il suo spirito innovatore. Sposata con il pittore livornese Raffaele Gambogi, trascorse ad Antignano molti anni. Elin Danielson è sepolta a Livorno insieme al marito sotto la stessa lapide che tutt’oggi si può visitare.

