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Cronaca

“Strabilianti al Mare”: da oggi al 29 agosto il mare diventa davvero inclusivo

Cronaca

1 Luglio 2026

“Strabilianti al Mare”: da oggi al 29 agosto il mare diventa davvero inclusivo

Livorno 1 luglio 2026 “Strabilianti al Mare”: da oggi al 29 agosto il mare diventa davvero inclusivo

Dopo il successo di Strabilianti Abilità, il progetto che ha portato gli sport paralimpici nelle scuole primarie del territorio grazie alla collaborazione tra Strabilianti e il Consiglio di Zona 5 e il Comune di Livorno, nasce una nuova iniziativa che porta l’inclusione direttamente in riva al mare.

Con l’ingresso del Centro Surf 3 Ponti nella squadra dei partner prende vita “Strabilianti al Mare”, un progetto che permetterà alle persone con disabilità di vivere il mare attraverso lo sport, in un ambiente sicuro, accogliente e accessibile.

Dal 1° luglio al 29 agosto, ogni mercoledì, sarà possibile cimentarsi in diverse discipline acquatiche, scelte in base alle caratteristiche e alle esigenze di ciascun partecipante: SUP, surf, windsurf e canoa.

L’obiettivo non è la prestazione sportiva, ma il piacere di condividere un’esperienza insieme, vivendo il mare come uno spazio di libertà, divertimento e inclusione. Per noi livornesi il mare è qualcosa di naturale e vogliamo che lo sia davvero per tutti.

L’iniziativa è aperta non solo ai cittadini di Livorno, ma anche a chi desidera partecipare provenendo da altre città.

La partecipazione è gratuita. È richiesto esclusivamente un contributo di 15 euro per il tesseramento, comprensivo di copertura assicurativa e valido fino al termine del 2026.

Per partecipare è necessario compilare il modulo online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPsf-E_nxNFgkMbZl2G555tfroa64Jj8J3FUwze5w9fYPSFA/viewform?usp=publish-editor

e presentarsi presso il Centro Surf 3 Ponti con il certificato di idoneità alla pratica sportiva.

Per garantire la massima sicurezza durante le attività, ogni giornata potrà accogliere un massimo di 15 partecipanti.

In caso di condizioni meteo avverse, gli appuntamenti saranno recuperati nella prima giornata utile in cui il mare consentirà di svolgere le attività in sicurezza.

Strabilianti al Mare è un invito a vivere il mare senza barriere, perché lo sport è davvero inclusivo quando offre a tutti la possibilità di partecipare.