Livorno 24 ottobre 2025 “Strabilianti Cammina”, grande partecipazione a Livorno per il primo gruppo di cammino inclusivo promosso dalla Medicina dello Sport
Partecipazione entusiasta e grande coinvolgimento per “Strabilianti Cammina – Giochiamo insieme”, il primo gruppo di cammino inclusivo promosso nell’ambito della manifestazione Strabilianti 2025 dalla Medicina dello Sport dell’Azienda USL Toscana nord ovest, in collaborazione con i settori di Educazione alla Salute e della Rete del Movimento – Attività Fisica Adattata e Gruppi di Cammino.
L’iniziativa, che ha preso il via nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre dal Pala Modì, ha visto la partecipazione di decine di persone di tutte le età e abilità, unite dal desiderio di condividere un’esperienza di movimento, benessere e socialità. Il percorso, privo di chilometraggio e tempi prestabiliti, è stato progettato per essere accessibile a tutti, favorendo l’inclusione e la partecipazione attiva in un clima di entusiasmo e collaborazione.
Durante la camminata, le pause ludiche e interattive curate dai Clown di Corsia – I Libecciati hanno reso l’attività ancora più piacevole e coinvolgente, alternando momenti di gioco, musica e relazione. Il gruppo, coordinato da un Walking Leader e supportato dalle infermiere volontarie della Croce Rossa, ha marciato simbolicamente sotto il segno della salute condivisa e dell’amicizia.
“Con Strabilianti Cammina abbiamo voluto dare un segnale forte di inclusione e partecipazione – ha dichiarato Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport dell’Azienda USL Toscana nord ovest –.
Il movimento è un linguaggio universale che unisce, crea benessere e promuove autonomia. La grande partecipazione di oggi ci conferma quanto ci sia bisogno di iniziative che mettano insieme salute, relazione e comunità.”
L’evento ha rappresentato un esempio concreto di come la rete territoriale e la collaborazione tra enti, operatori sanitari, volontari e famiglie possano tradursi in esperienze di salute condivisa e in una visione moderna di promozione del benessere, fondata sulla partecipazione e sul gioco.
L’ampia adesione di cittadini e associazioni ha reso l’avvio di “Strabilianti Cammina” un momento di festa collettiva e un punto di partenza per future iniziative di cammino inclusivo sul territorio livornese, all’interno della Rete del Movimento dell’Azienda USL Toscana nord ovest.
