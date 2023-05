Home

Straborgo 2023 al Via con Marina Rei e Carmen Consoli in concerto. Il programma del primo giorno

31 Maggio 2023

Livorno 31 maggio 2023

Prende il via domani, giovedì 1° giugno, STRABORGO 2023. Lo fa restando fedele ad un format che si è presentato da subito come vincente: l’evento dell’estate livornese che accende i riflettori sull’identità di uno dei quartieri che meglio rappresenta lo spirito della città in coincidenza con la Coppa Risi’atori. Il risultato, dal giugno 2021, sono quattro giorni di concerti, sport e cultura, a cavallo tra tradizione e innovazione, dislocati all’interno di Borgo dei Cappuccini. Il cuore pulsante della festa anche quest’anno resta piazza Mazzini. Il grande quadrilatero fiancheggiato dai platani secolari ospita domani alle 22.30 il concerto di Carmen Consoli + Marina Rei (apertura di Giovanni Toscano ore 21.50).

Le altre iniziative di STRABORGO 2023 saranno dislocate tra le strade, le piazze e gli altri spazi all’aperto che caratterizzano il quartiere. L’ampliamento della mostra “stradale” di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione” si snoderà tra via Borgo dei Cappuccini e le strade limitrofe, nell’area commerciale di Porta a mare ci saranno gli spettacoli curati dal Consorzio Porta a Mare e tutte le sere l’arte di strada farà incursione un po’ d’ovunque con spettacoli fissi e itineranti curati da Marco Buldrassi.

Alla manifestazione sarà presente una postazione dell’Ufficio turistico di Livorno presso la quale sarà anche possibile acquistare i biglietti per il tour in battello dei Fossi.

Anche quest’anno sarà presente il servizio Taxi Social, progetto promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno.

Per prenotazioni: i giorni 30/31 maggio 1/2/3 giugno dalle ore 10 alle ore 12 WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092

Di seguito la sintesi del programma del primo giorno di Straborgo 2023

Borgo dei Cappuccini, mostra stradale permanente di Stefano Pilato

BAR ORIONE BORGO DEI CAPPUCCINI

LA GENTE DI UN RIONE – mostra fotografica

“Alphonse Club”, Via Malenchini 35 / ore 19.00 – 01.00

MOSTRA D’ARTE “Momenti di club” di Stefano Lenzi

Vie di Borgo dei Cappuccini

ARTE DI STRADA

Ore 21.00 e 22.30

Spettacolo itinerante – trampoli

Manolo dei Fratelli Senza Cervelli

Ore 21.30, 22.30 e 23.15

Camillocromo

Marching band swing

Ore 21.30

Compagnia Begheré

Spettacolo “Fuori dalla valigia”

di e con Margherita Cortopassi e Giuseppe Tornillo

giocoleria, clownerie

Area commerciale Porta a Mare

STRABORGO A PORTA A MARE

Dalle 19.00

Mostra di pittura “Arte sotto gli archi”

Dalle 21.00

Laboratorio di arti circensi della Compagnia 4 Monkeys

Ore 21:00

Parata itinerante “Alice nel paese delle meraviglie”

Ore 21.45

Spettacolo “Tango passo a due” della Compagnia I Nodi Sciolti

Piazza Mazzini, ore 22.00

CARMEN CONSOLI + MARINA REI in concerto

A seguire, il programma di dettaglio di giovedì1° giugno

Ore 22.30

Piazza Mazzini

CARMEN CONSOLI + MARINA REI

in concerto

Ore 21.50 – Apertura concerto

Giovanni Toscano

L’inaugurazione dell’ultimo nato tra gli eventi targati Fondazione LEM è affidata a CARMEN CONSOLI, una delle artiste più eclettiche del panorama italiano. Nei mesi estivi sarà protagonista di due differenti tournée che si intrecceranno unendo la sua inclinazione rock al suo spirito più acustico. Ad accompagnarla alla batteria ci sarà MARINA REI con cui duetterà per regalare al pubblico di Straborgo imperdibili momenti di musica di alto livello.

Magnetica e penetrante, l’artista siciliana sarà contemporaneamente anche in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino, per un live che scivolerà verso un’atmosfera più intima e un registro di grande intensità.

Le due tournée di Carmen Consoli rappresentano un nuovo viaggio per un’artista che ama sfidare le note da formidabile autrice, interprete e musicista quale continua a dimostrarsi.

Mostra permanente / Borgo dei Cappuccini

BAR ORIONE BORGO DEI CAPPUCCINI

LA GENTE DI UN RIONE

Mostra fotografica stradale a cura di Stefano Pilato

Bar Orione Borgo dei Cappuccini, la Gente di un Rione è un progetto nato qualche anno fa per far conoscere e valorizzare, attraverso una mostra fotografica stradale, la gente e i personaggi vissuti nel rione storico di Borgo dei Cappuccini.

Lanciata due anni fa, torna anche nel 2023 con un upgrade di quattro nuove postazioni di fotografie degli abitanti del quartiere, soprattutto della metà del secolo scorso, dislocate tra Borgo dei Cappuccini, via delle Navi e via degli Asili.

“La raccolta di numerose immagini, durata diversi anni, mi ha portato a concepire un allestimento direttamente sulle pareti dei palazzi in corrispondenza approssimativa degli scatti fotografici originari, lungo un tratto di Borgo dei Cappuccini e di vie limitrofe. Complessivamente saranno in mostra circa 200 fotografie disposte su 24 postazioni, corredate da didascalie in italiano e in inglese. Le fotografie scelte ritraggono persone e personaggi noti nel quartiere che si sono avvicendati in varie epoche, soprattutto del secolo scorso. Sono presenti ritratti degli anni Venti e Trenta, foto di comitive di amici degli anni Cinquanta, artigiani e commercianti che hanno popolato un quartiere che, anche se non come nel Novecento, continua a vivere attraverso i suoi nuovi abitanti e le sue nuove attività. La mostra è stata concepita per rimanere allestita permanentemente e ampliata nel tempo”.

Stefano Pilato

Vie di Borgo dei Cappuccini

ARTE DI STRADA

INCURSIONI CITTADINE DI ARTISTI DI STRADA

Anche quest’anno la manifestazione vedrà tra i suoi protagonisti giocolieri, clown, trampolieri e una marching band di frati sui generis (e chi, meglio di loro, in Borgo dei Cappuccini?), che animeranno il quartiere con spettacoli fissi e itineranti, per il divertimento di grandi e piccoli.

Ore 21.30, 22.30 e 23.15

Camillocromo

Marching band swing

21.30

La Compagnia Begheré

Fuori dalla valigia

di e con Margherita Cortopassi e Giuseppe Tornillo

[giocoleria, clownerie]

Due stravaganti personaggi si trovano in strada per mettere in scena il loro spettacolo, ma subito ha inizio una serie di comici tramestii, contrattempi e battibecchi. Nonostante tutto i due sconclusionati artisti riusciranno a portare a termine la loro performance per concludere, come da tradizione, con un sorprendente gran finale!

Uno spettacolo fatto di gag travolgenti, ricco di numeri di giocoleria, palline, clavette, colpi di scena, piatti cinesi, balletti improbabili, musiche incalzanti e cappelli troppo grandi, in cui i veri protagonisti siete voi: i bambini del pubblico!

21.00 e 22.30

Spettacolo itinerante – trampoli

Manolo dei Fratelli Senza Cervelli

Area commerciale Porta a mare

STRABORGO A PORTA A MARE

A cura del consorzio Porta a mare

Anche quest’anno il Consorzio Porta a Mare ha deciso di partecipare attivamente al palinsesto degli eventi di Straborgo. Per questo, ha elaborato un programma di iniziative di intrattenimento rivolto ai più piccoli e alle famiglie, con spettacoli gratuiti che faranno da trait d’union con le iniziative che si svolgeranno nel resto del quartiere. Le proposte di spettacolo accompagneranno il pubblico in un susseguirsi di emozioni, colori e divertimento che troveranno collocazione nell’area commerciale di Porta a Mare.

Da giovedì 1° a domenica 4 giugno, dalle ore 21.00

Laboratorio di arti circensi della Compagnia 4 Monkeys per accompagnare i più piccoli in una dimensione nuova e didatticamente formativa: giocoleria, acrobatica aerea, pre-acrobatica e giochi.

Espongono i pittori di “Arte sotto gli archi” che ogni secondo sabato del mese presentano le loro opere in occasione della manifestazione Brocantage.

Giovedì 01 giugno

Ore 21.00

Parata itinerante “Alice nel paese delle meraviglie” con il Cappellaio Matto sui trampoli e Bianconiglio giocoliere con ventagli di seta.

Ore 21.45

Compagnia I Nodi Sciolti

Spettacolo “Tango passo a due”

