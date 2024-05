Home

Livorno 29 maggio 2024 – Straborgo 2024, c’è il servizio navetta con parcheggio scambiatore allo stadio e alla Stazione

Straborgo è l’evento nato nel 2021 per mettere insieme musica, sport e cultura con l’obiettivo di valorizzare Borgo dei Cappuccini, uno dei quartieri più caratteristici di Livorno, e rilanciare la Coppa Risi’atori, una delle competizioni remiere più amate in città.

Organizzato da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, la manifestazione è già diventata un appuntamento fisso dell’estate regionale soprattutto per i più giovani che possono approfittare di concerti gratuiti presentati dai loro beniamini.

Il grande successo riscosso fin dal primo anno si deve all’arrivo a Livorno di artisti come Rosa Chemical, Tananai, Ditonellapiaga, Ariete – solo per citarne alcuni – e, quest’anno, Subsonica e Rose Villain.

Anche per Straborgo 2024 l’affluenza si prevede da record. Per questo, grazie ad un accordo tra Comune di Livorno e Autolinee Toscane, quest’anno la location di Piazza Mazzini sarà raggiungibile sia con autobus di linea che per mezzo di un servizio di Navetta gratuita a/r.

Nel primo caso la linea da utilizzare, soprattutto se si arriva in treno, è la 1+ fino alle 19.15 dalla Stazione Centrale a Piazza Mazzini/Straborgo; la 1+ o la 21dalle 19.15 alle 1.00 dalla Stazione Centrale a Piazza Grande e poi a piedi fino a Piazza Mazzini in 10 minuti.

La seconda possibilità è quella di utilizzare la navetta gratuita che parte dal parcheggio di scambio allo Stadio Comunale Armando Picchi (Via dei Pensieri) e raggiunge Straborgo.

Di seguito il link agli orari e alle fermate della navetta e quelli agli orari e alle fermate delle Linee 1+ e 21 di Autolinee Toscane.

https://www.straborgo.it/come-arrivare/

https://www.at-bus.it/it/linee-e-orari/livorno-urbano-21

https://www.at-bus.it/it/linee-e-orari/livorno-urbano-1