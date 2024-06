Home

Straborgo 2024: il programma del 2 giugno, chiusura in bellezza con la Risi’atori

1 Giugno 2024

Livorno 1 giugno 2024 – Straborgo 2024: il programma del 2 giugno, chiusura in bellezza con la Risi’atori

Domenica 2 giugno chiusura in bellezza con la Coppa Risi’atori trasmessa in diretta su maxischermo e in TV. In anteprima, il lancio del video promozionale della città realizzato da Fondazione LEM e in serata l’esibizione in piazza del comico e imitatore Ubaldo Pantani

Livorno, 1.06.24. Giunge a conclusione domani, domenica 2 giugno, Straborgo 2024, la manifestazione realizzata da Fondazione LEM per il Comune di Livorno con l’obiettivo di valorizzare uno dei quartieri più caratteristici di Livorno, Borgo Cappuccini, e la Coppa Risi’atori, una delle più appassionanti gare remiere estive.

Come da tradizione, il pomeriggio della festa sarà consacrato proprio al gesto atletico dei vogatori impegnati nella competizione. Anche quest’anno – e come di consueto ormai – il pubblico potrà godersi in diretta la gara regina dei Gozzi a 10 remi grazie alle riprese aeree da droni rimandate sul maxischermo allestito in piazza Mazzini.

Le immagini saranno visibili dalle 17.50, sempre in diretta, su Granducato TV e in streaming sui canali social Visit Livorno, Fondazione LEM e Gare Remiere Livorno. A conclusione della giornata, la cena di festeggiamento con tutti i quartieri concorrenti e, dalle 21.30 alle 22.15, la premiazione di tutte le categorie concorrenti.

Alle 22.15, sempre sul palco di Piazza Mazzini, lo spettacolo di Ubaldo Pantani. Il comico-imitatore è da anni protagonista in tv con programmi sulle reti Rai (tra cui “Quelli che il calcio” per 12 edizioni), Mediaset (il ciclo “Mai dire”, con la Gialappa’s Band) e ora sul Nove da Fabio Fazio, principalmente proponendo personaggi di grande successo (Lapo Elkann, Massimo Giletti, Max Allegri, Gigi Buffon, Paolo Del Debbio, Mario Giordano e molti altri).

Le altre iniziative di domenica saranno dislocate tra le strade, le piazze e gli altri spazi all’aperto che caratterizzano il quartiere. L’ampliamento della mostra “stradale” di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione” si snoderà tra via Borgo dei Cappuccini e le strade limitrofe, nell’area commerciale di Porta a mare ci saranno gli spettacoli curati dal Consorzio Porta a Mare e l’arte di strada farà incursione un po’ d’ovunque con spettacoli fissi e itineranti curati da Marco Buldrassi. Non mancheranno le giostre per i più piccoli e le tradizionali bancarelle con le proposte di artigianato di Etruria Eventi. La novità 2024 si chiama Strabrocantage, versione straordinaria del mercato degli oggetti del passato organizzato il secondo sabato di ogni mese e che occuperà buona parte degli spazi di Porta a mare e Piazza Luigi Orlando, con orario 9.00-24.00, raddoppiando di fatto la normale superficie del mercato.

In occasione di Straborgo, dopo tre anni di assenza torna al Parco F.lli Gragnani del centro città il cinema all’aperto dedicato ai bambini in collaborazione con il “chioschino” di Federico Quercioli. I film saranno proiettati su schermo, ma non ci saranno sedie: ognuno potrà sedersi comodamente sul prato, oppure potrà portarsi una sedia da casa. Il programma delle tre serate prevede la proiezione di Spirti cavallo selvaggio, Jurassic Park e E.T. Il cinema continuerà tutta l’estate, ogni mercoledì di giugno, luglio e agosto.

Di seguito il programma sintetico ed esteso di domenica 2 giugno. Per tutte le info www.straborgo.it

DOMENICA 2 GIUGNO

Ubaldo Pantani / Piazza Mazzini, ore 22.00

Straborgo a Porta a mare / Porta a mare, dalle 16.00 alle 23.30

Artisti di strada / Vie di borgo cappuccini, dalle 20.30 alle 23.00

Mostra permanente Bar Orione / Borgo cappuccini e vie limitrofe

Cinema all’aperto / Parco F.lli Gragnani, ore 21.00

Straphoto / Area commerciale di Porta a mare

UBALDO PANTANI / PIAZZA MAZZINI, ORE 22.00

Allievo di Giorgio Albertazzi al Laboratorio d’Arti Sceniche di Volterra, Ubaldo Pantani è da anni protagonista in tv con programmi comici sulle reti Rai (tra cui “Quelli che il calcio” per 12 edizioni) e Mediaset (il ciclo Mai dire, con la Gialappa’s Band), principalmente con il ruolo di comico-imitatore, proponendo personaggi di grande successo (Lapo Elkann, Massimo Giletti, Max Allegri, Gigi Buffon, Paolo Del Debbio, Mario Giordano e molti altri). Nell’estate 2019, conduce il format “Vero e più vero”, docu reality in quattro puntate andato in onda su Rai2 Al cinema è stato diretto da Giovanni Veronesi, Luca Miniero e Fausto Brizzi. Appassionato di Storia, ha messo in scena numerosi reading di teatro di narrazione e condotto per Rai2 molti speciali per il Giorno della Memoria. Uno di questi, dedicato a Gino Bartali, è diventato uno spettacolo teatrale e un podcast della Gazzetta dello Sport. Dal 2021 dà voce per storielibere.fm al progetto “Nihao. Un podcast senza plegiudizi”. Con “Born in the Solvay”, si racconta per la prima volta dal vivo, ripercorrendo il suo percorso artistico e personale in un monologo acuto e ironico.

STRABORGO A PORTA A MARE / PORTA A MARE, DALLE 16.00 ALLE 24.00

STRA-BROCANTAGE

Dalle ore 16.00 alle ore 24.00

Edizione speciale di Brocantage, la mostra mercato di antiquariato, modernariato e collezionismo, dedicata a Straborgo.

DJ SET WATERFRONT

Dalle 18.30 alle 21.30

Tutti i giorni, il meglio dei DJ di Radio Toscana per un pre-show musicale vista mare.

FACCE DA STRABORGO

Dalle 20.00 alle 24.00

Contest fotografico – Fatti fotografare e partecipa alla mostra sui personaggi più pittoreschi di Straborgo.

MAGIC SHOW

Dalle 21.30 alle 23.30

Spettacoli di magia, illusionismo, giochi e intrattenimento per bambini

EVENTI LEGATI ALLA COPPA TITO NERI RISI’ATORI – 45° EDIZIONE

Darsena Nuova

Gara a Cronometro Femminile – Lance a 10 Remi

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – Eliminatorie

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 – Finale

Gara Storica Gozzi a 10 Remi Livornesi Atleti Senior

Dalle 9:30, dopo misurazioni e pesa, le imbarcazioni saranno ormeggiate presso il molo della Darsena Nuova antistante Porta a Mare.

Ore 16.30/16.45 le imbarcazioni usciranno dalla Darsena Nuova a traino con equipaggio a bordo direzione Torre della Meloria.

Ore 18.15/18.30 partenza dalla Torre della Meloria, percorso in mare aperto ed arrivo presso la Darsena Nuova antistante Porta a Mare.

ARTISTI DI STRADA / VIE DI BORGO CAPPUCCINI, DALLE 20.30 ALLE 23.00

Dalle 21.00 alle 23.00

Spettacolo itinerante – trampoli e velocipede

Fratelli Senza Cervelli

Ore 21.30

durata spettacolo 40’

Borgo Cappuccini/Scali Novi Lena

Marta Pistocchi in Sviolinate

[musica, clownerie]

Un “concerto spettacolare” a base di swing, balkan, blues, funky e altro ancora per one-woman-orchestra, con violino, loop station, voce, scarpe da tip tap, ukulele e tante gag comiche.

Il racconto esilarante dell’assurda storia d’amore tra una ragazza ed un pezzo di legno, una violinista e il suo violino; una proposta originale e raffinata, presentata con eleganza ed ironia da Marta Pistocchi, eclettica musicista che racchiude in sé un’intera orchestra e che vi farà ridere, commuovere e ballare.

Dalle 20.30 alle 22.30

durata interventi 30’

Scali Novi Lena

Laboratorio di circo per bambini e ragazzi

A cura di Enrico Pellegrini

Il circo è incontro, è spettacolo, è vita.

I partecipanti potranno sperimentare tecniche ed attività del circo ludico-educativo. Foulard, piattini, palline e tanti altri attrezzi colorati saranno gli strumenti per esprimere creatività e fantasia su una vera pista da circo. In un contesto divertente e totalmente inclusivo, Clown Pinkopallino ci accompagnerà per tutte le serate, pronto ad accogliere chi voglia mettersi in gioco.

A partire dalle 21.15

Durata uscite: 30/40’

Large Street Band

[marchin’ band itinerante]

Modellata sullo stile delle grandi street band americane, riesce ad andare ben oltre, grazie all’apporto di stimoli costanti e all’accompagnamento dei propri pezzi con coreografie molto impegnative. La Large Street Band, formatasi di fatto nel 2008, spazia dal vortice adrenalinico del rock’n’roll alla magica atmosfera dello swing, miscelando il funky al jazz, senza tralasciare una vena latina costante.

Coinvolgenti sonorità in mutamento, oltre a improvvise intuizioni che trasformano il suono in un gioco capace di ammaliare e divertire il pubblico, sono parte integrante dello spettacolo, che talvolta può diventare un po’ goliardico e irriverente grazie ad intuizioni comiche e sketch improvvisati.

MOSTRA PERMANENTE BAR ORIONE / BORGO CAPPUCCINI E VIE LIMITROFE

Mostra fotografica stradale permanente a cura di Stefano Pilato

Bar Orione Borgo dei Cappuccini, la Gente di un Rione è un progetto concepito per far conoscere e valorizzare, attraverso una mostra fotografica stradale, la gente e i personaggi vissuti nel rione storico di Borgo dei Cappuccini. Lanciato nel 2021, torna anche nel 2024 con un upgrade.

“Quarta edizione di Straborgo e quarta edizione della mostra. Quest’anno il progetto si amplierà con due nuove postazioni al civico 89 di Borgo Cappuccini e al civico 3 di via Cavalletti. Dallo scorso anno l’apporto di nuove fotografie da presentare è stato importante. Tanti quelli che hanno bussato alla porta del mio studio con l’album di famiglia e altrettanti quelli che hanno inviato fotografie di chi vive ormai lontano, ma che ha sempre a cuore il quartiere dove è nato.

La raccolta delle numerose immagini mi ha portato a concepire fin dall’inizio un allestimento direttamente sulle pareti dei palazzi, in corrispondenza approssimativa degli scatti fotografici originari, lungo un tratto di Borgo dei Cappuccini e di vie limitrofe.

Complessivamente sono in mostra circa 200 fotografie disposte su 26 postazioni, corredate da didascalie in italiano e in inglese. Le fotografie scelte ritraggono persone e personaggi noti nel quartiere che si sono avvicendati in varie epoche, soprattutto del secolo scorso. Sono presenti ritratti degli anni Venti e Trenta, foto di comitive di amici degli anni Cinquanta, artigiani e commercianti che hanno popolato un quartiere che, anche se non come nel Novecento, continua a vivere attraverso i suoi nuovi abitanti e le sue nuove attività. La mostra è stata concepita per rimanere allestita permanentemente e ampliata nel tempo”.

Stefano Pilato

CINEMA ALL’APERTO / PARCO F.LLI GRAGNANI, ORE 21.00

Dopo tre anni di assenza torna al Parco F.lli Gragnani del centro città il cinema all’aperto dedicato ai bambini in collaborazione con il “Chioschino” di Federico Quercioli.

I film saranno proiettati su schermo, ma non ci saranno sedie: ognuno potrà sedersi comodamente sul prato, oppure potrà portarsi una sedia da casa. Il programma delle tre serate prevede la proiezione di Spirti cavallo selvaggio, Jurassic Park e E.T. Il cinema continuerà tutta l’estate, ogni mercoledì di giugno, luglio e agosto.

E.T. l’extraterrestre è un film di fantascienza del 1982 diretto e prodotto da Steven Spielberg e scritto da Melissa Mathison. Racconta la storia di Elliott, un ragazzino che fa amicizia con un extraterrestre, che soprannomina E.T., lasciato accidentalmente sulla Terra dai suoi simili. Insieme ai suoi amici e alla sua famiglia, Elliott trova un modo per aiutare E.T. a tornare a casa nonostante l’intromissione del governo.

STRAPHOTO / AREA COMMERCIALE DI PORTA A MARE

1° Photocontest Straborgo 2024 “Straphoto”

L’Associazione Culturale Click Art, in collaborazione con il Centro commerciale Porta a Mare, Fondazione LEM e RCE Foto, organizza il 1° Photocontest Straborgo 2024 “Straphoto”, con un premio al miglior autore di € 500,00 in buono acquisto spendibile presso RCE Foto e altri premi offerti da Associazione Click Art e Centro commerciale Porta a Mare.

Il contest, a cui ci si poteva iscrivere entro il 22 maggio, è aperto a tutti coloro che desiderano impegnarsi nella realizzazione di un portfolio fotografico documentando e interpretando il borgo in festa nei suoi aspetti più vari: le architetture, il mare, la vita di strada, il paesaggio urbano, le gare remiere, la festa del quartiere e i personaggi di Straborgo.

Il 2 giugno è previsto il ritrovo dei partecipanti con Luigi Angelica che condurrà i percorsi fotografici individuali alla ricerca di storie per le strade del Borgo & Straborgo. Venerdì 21 giugno è il termine ultimo per la consegna dei lavori e sabato 6 luglio è previsto l’evento di premiazione aperto al pubblico presso la galleria del Centro Commerciale Porta a Mare, con discussione e proiezione/presentazione di portfolio/filmati.