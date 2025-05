Home

7 Maggio 2025

Straborgo 2025, il programma

Torna Straborgo (www.straborgo.it) l’evento realizzato da Fondazione LEM in collaborazione con Xlr Produzioni Srl, che da cinque anni ha rilanciato il quartiere di Borgo dei Cappuccini consacrandolo come luogo deputato della musica più attuale e di concerti di grande impatto. Una manifestazione rigorosamente gratuita che si è imposta all’attenzione nazionale anche come location di buon auspicio per l’avvio di carriera di tanti giovani artisti.

Il cuore pulsante della festa resta piazza Mazzini. Il grande quadrilatero fiancheggiato dai platani secolari ospiterà tre concerti e una serata all’insegna del divertimento.

I tre assi calati da Straborgo 2025 sono I Modena City Ramblers (30 maggio), Gaia (31 maggio) e I Patagarri (1° giugno). Nella serata spinoff del 2 giugno, sul palco di Straborgo anche Gabriele Puccetti.

Per il 2025 I Modena City Ramblers si propongono in uno speciale tour denominato ‘Appunti Resistenti’ che vedrà protagoniste le canzoni che, nella sua ultratrentennale carriera, il gruppo ha dedicato al tema della lotta di Resistenza e ai valori dell’Antifascismo. Accanto ad esse, quattro nuovi brani che rappresentano un capitolo attuale del percorso artistico ispirato a queste tematiche, così legate all’identità dei “Ramblers”.

Dopo un 2024 di grandi successi inaugurato con il singolo “Tokyo” al primo posto in radio nella classifica Earone, proseguito con “Dea Saffica” e “Sesso e samba” in coppia con Tony Effe, assoluta hit dell’estate al primo posto in Fimi per 12 settimane consecutive e certificata 4 Platino, Gaia è tornata in gara al Festival di Sanremo nell’edizione 2025 con “Chiamo io chiami tu”, dopo la partecipazione nel 2021 con “Cuore Amaro” e nel 2024, nella serata delle cover al fianco di Big Mama, Sissi e La Niña, sulle note di “Lady Marmalade”.

Con il loro gipsy jazz gioioso e coinvolgente, I Patagarri – il cui nome rappresenta un omaggio ad uno storico sketch del trio Aldo, Giovanni e Giacomo – creano un contrasto tra la voglia di fuggire dalla quotidianità e la durezza della vita che si affronta per inseguire il proprio sogno musicale. Il loro brano “Caravan”, contenuto all’interno di ’’XFactor mixtape 2024”, è infatti un grido di libertà, un invito a prendere il controllo della propria vita senza paura di vivere ai margini, se necessario.

LA COPPA RISI’ATORI 2025

Il pomeriggio del 1° giugno sarà consacrato alla tradizione e al gesto atletico incarnati dalla Coppa Risi’atori. Anche quest’anno – e come di consueto ormai – il pubblico potrà godersi in diretta la gara regina dei Gozzi a 10 remi grazie alle riprese aeree da droni rimandate sul maxischermo allestito in piazza Mazzini. Le immagini saranno visibili, sempre in diretta, su granducato TV e in streaming sui canali di Visit Livorno, Gare Remiere Livorno e Granducato TV.

Quest’anno, per la Coppa Risi’atori anche due novità: verranno posizionate delle videocamere all’interno dei Gozzi a dieci remi per aumentare il coinvolgimento degli spettatori con punti di vista inediti e l’ascolto delle indicazioni del timoniere. Inoltre, sarà aumentato il numero di droni per riprendere, oltre alla testa, anche la coda della gara. A coronamento della “Risi’atori 2025”, la cena di lunedì 2 giugno in piazza Mazzini offerta a tutte le sezioni nautiche e durante la quale si svolgeranno le premiazioni degli equipaggi vincitori delle varie categorie.

Sul palco del 2 giugno salirà Gabriele Puccetti con “Tutta colpa di mamma”, uno spettacolo comico e musicale, fatto di parodie di canzoni famose rivisitate in chiave comica, gag, sketch, imitazioni e tanto altro. Uno show che abbraccia la Livornesità e non solo. Cantautore, comico, con trascorsi anche nel campo del doppiaggio, Gabriele Puccetti porta sul palco il suo one man show con repertorio completo, senza porsi limiti.

LE ALTRE INIZIATIVE

Come di consueto, STRABORGO 2025 prevede anche una serie di altre iniziative dislocate tra le strade, le piazze e gli altri spazi all’aperto che caratterizzano il quartiere.

Quinta edizione di Straborgo e quinta edizione della mostra “stradale” di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione”. Il progetto si amplia con tre nuove postazioni ai civici 45, 55 e al 176 dove saranno collocate 26 nuove fotografie. Complessivamente saranno in mostra circa 226 immagini su 32 postazioni tra Bogo Cappuccini e strade limitrofe, corredate da didascalie in italiano e in inglese. Nelle foto persone e personaggi noti nel quartiere che si sono avvicendati in varie epoche, soprattutto del secolo scorso.

In occasione di Straborgo torna al Parco F.lli Gragnani “centro città” il cinema all’aperto dedicato ai bambini in collaborazione con il “chioschino” di Federico Quercioli. L’ingresso al parco sarà dal Parcheggio Odeon o da Via San Carlo. I film andranno su schermo, ma non ci saranno sedie: ognuno potrà sedersi comodamente sul prato, oppure potrà portarsi una sedia da casa. Il programma delle tre serate prevede la proiezione di “IF gli amici immaginari” il 30 maggio, “Mary e lo spirito di mezzanotte” il 31, “Rango” il 1° giugno e “Giù per il tubo” il 2. La rassegna cinema al “Parchino” continuerà per tutti i giovedì dell’estate fino alla fine di agosto

Anche nel 2025 l’Associazione Etruria proporrà Strabrocantage, versione straordinaria del mercato degli oggetti del passato organizzato il secondo sabato di ogni mese. L’iniziativa occuperà via De Angelis e buona parte degli spazi di Porta a mare e Piazza Luigi Orlando, con orario 9.00-24.00, raddoppiando di fatto la normale superficie del mercato.

A Porta a Mare, nell’area esterna lato Darsena, durante i quattro giorni di Straborgo 2025, verrà organizzato un dj set che sarà attivo dalle 18.00 alle 21.00.

In armonia con l’atmosfera di festa di Straborgo 2025, dalle 21.00 alle 23.00 Borgo Cappuccini e le altre strade saranno invase della musica di quattro street band. Si tratta della Sciacchetrà Street Band il 30 maggio, della Moruga Drum il 31, del La Sganghenga il 1° giugno e della Ciacciabanda StreetBand il 2.

Si intitola “Io tu noi tutti” la mostra di una selezione di elaborati realizzati quest’anno durante i PEZ (Percorsi Educativi di Zona) dagli alunni delle scuole di Livorno insieme ai maestri d’arte della Cooperativa sociale BrikkeBrakke. L’Inaugurazione si terrà venerdì 30 maggio alle ore 18,00 presso la sede della cooperativa, in via Verdi, 136. I laboratori saranno aperti durante le serate di Straborgo 2025. L’evento sarà anche l’occasione per proporre i prodotti artigianali della cooperativa.

Torna per il secondo anno Openwall, una finestra aperta sulla creatività all’interno dell’Alphonse Club in via Malenchini 35. Durante Straborgo 2025 – ma già dal 23 maggio e fino al 1° giugno – un happening in cui disegni, foto, dipinti, murales e ogni forma d’arte saranno benvenuti. In questa edizione, le pareti di Alphonse, uno dei locali più originali di Livorno, vedranno il takeover di 15 artisti che le “coloreranno” con opere e progetti, trasformando gli spazi del locale in una galleria.

ASSEGNAZIONE DI POSTI GRATUITI AL PARCHEGGIO ODEON

Quest’anno è stata prevista la disponibilità di 60 posti auto gratuiti presso il Parcheggio Odeon, in Via Giuseppe Verdi 53 per i residenti Lettera K esclusivamente per le vie elencate più avanti per il periodo dalle ore 00:00 del 27 maggio alle ore 23:59 del 3 giugno. L’assegnazione dei permessi avverrà in ordine di arrivo delle richieste, che partiranno al 7 maggio 2025 fino ad esaurimento posti disponibili attraverso il form disponibile sul sito www.straborgo.it .

Le richieste sono considerate valide solo se inviate tramite il form indicato. I richiedenti potranno ritirare l’apposita scheda “parcheggio, personale e non cedibile, presso la sede di Fondazione LEM, in Largo Cisternino 13, Livorno, dal 19 al 22 maggio dalle ore 09:00 alle ore 12:30

Saranno stilate fino a un massimo di 10 riserve nel caso in cui uno o più dei 60 selezionati non si presentino per il ritiro entro il 22 maggio. Le riserve, contattate in ordine di graduatoria, potranno ritirare il permesso entro e non oltre il 26 maggio presso la sede della fondazione con gli stessi orari già indicati. In caso di mancato ritiro nei termini indicati, il diritto al posto auto sarà considerato decaduto. Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il sito ufficiale di Straborgo o a contattare l’organizzazione.

Di seguito le vie interessate:

Scali Manzoni (tratto Ponte Nuovo-piazza Manin)

Piazza Manin

Piazza Giovine Italia

Via della Scala

Via Vincenzo Malenchini

Via del Metallo

Via della Maddalena

Via della Vecchia Casina

Via don Giovan Battista Quilici

Vicolo San Vincenzo

Via Crimea

Via Adua

Piazza Santi Pietro e Paolo

Via San Carlo

Borgo dei Cappuccini (tratto piazza Giovine Italia-corso Giuseppe Mazzini)

Via Cavalletti

Via delle Vele

Piazza Mazzini

Via delle Navi

Via Giuseppe Verdi (tratto borgo dei Cappuccini-via Adua)

Scali Adriano Novi Lena

Via Carlo Bini

Via dei Carrozzieri

Via Giuliana

Via degli Asili

Corso Giuseppe Mazzini (tratto piazza Mazzini-via San Carlo)

INTERVENTI

Sindaco Luca Salvetti “Sono trascorsi cinque anni da quando è nata l’intuizione, poi trasformata in una festa nell’antico quartiere cittadino di Borgo Cappuccini. L’evento, della durata di quattro giorni, è collocato all’interno del quartiere, all’inizio dell’estate e in concomitanza con la Coppa Risiatori,ed è caratterizzato da una serie di eventi per tutti, divertenti, interessanti e gratuiti. Grazie al successo ottenuto e all’altissimo afflusso di persone, Straborgo è diventata una tradizione per la città di Livorno. Anche quest’anno non mancano le proposte artistiche di livello che sanno catturare l’attenzione dei giovani e non solo, confermando la formula vincente delle precedenti edizioni”.

Assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo: “Straborgo si presenta ormai come una manifestazione consolidata, che ha sempre avuto degli ottimi livelli anche come offerta concertistica e culturale e che riesce a legare molti aspetti, non ultimo quello della Coppa Risi’atori, perché fin dall’inizio Straborgo nasce con questo connubio. Ed è motivo di grande soddisfazione aver rilanciato questa Coppa: oggi, infatti, la partecipazione a questa manifestazione è molto ampia”.

Le novità di questa quinta edizione sono state presentate da Adriano Tramonti coordinatoredi Fondazione Lem: “Quest’anno abbiamo deciso di fare un’operazione con il parcheggio Odeon: saranno disponibili 60 posti auto per 7 giorni, dal giorno in cui la produzione entrerà in piazza Mazzini al giorno in cui verrà smontato tutto. I 60 posti saranno a disposizione dei primi 60 residenti delle vie che si leggono nel comunicato che riceveranno un abbonamento h 24 che potranno utilizzare per una settimana. È un’operazione ottima perché alleggerisce il disagio dei residenti. Come attività collaterali avremo il cinema all’aperto nel Parco Centro Città con le proiezioni che inizieranno durante Straborgo e che proseguiranno per tutta l’estate; Bar Orione che viene ampliata e che avrà una iniziativa aggiuntiva e poi abbiamo Etruria Eventi, da quest’anno partner importante di Fondazione Lem, che ha aumentato ulteriormente il livello qualitativo dell’area mercatale”.

Toto Barbato, direttore artistico di XLR Produzioni “Ogni anno questa manifestazione cresce sempre di più e ci porta ad iniziare l’organizzazione molti mesi prima dell’evento. Quest’anno abbiamo deciso di aprire la kermesse con i Modena City Ramblers che ormai per tradizione si esibiscono ogni anno il 24 aprile, la sera prima del 25 aprile, Anniversario della Liberazione d’Italia. Vista la grande affluenza e la grande richiesta dei livornesi, si è deciso di regalare ai cittadini un concerto della band emiliana, che sicuramente riempirà piazza Mazzini. Anche quest’anno abbiamo puntato sulla musica pop con Gaia e i Patagarri. Infine, sul palco nella serata spinoff del 2 giugno salirà il comico Gabriele Puccetti in arte Sheila”.