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Straborgo 2026 entra nel vivo con gli LDA & AKA 7EVEN in piazza Mazzini

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29 Maggio 2026

Straborgo 2026 entra nel vivo con gli LDA & AKA 7EVEN in piazza Mazzini

Livorno 29 maggio 2026 Straborgo 2026 entra nel vivo con gli LDA & AKA 7EVEN in piazza Mazzini

Sul palco anche l’energia di DUAM. Nelle vie, eventi tra arte diffusa, mercati vintage e cinema all’aperto

Livorno, 29 maggio 2026 – La sesta edizione di Straborgo entra nel vivo delle sue grandi serate di spettacolo sul palco di Piazza Mazzini a Livorno. La manifestazione ideata e realizzata da Fondazione LEM in stretta collaborazione con Xlr Produzioni Srl propone per la notte di domani, sabato 30 maggio, uno dei momenti più attesi e spettacolari. A partire dalle ore 21.30, la monumentale arena cittadina incorniciata dai suoi storici platani secolari si aprirà ai ritmi e alle sonorità più amate dalle nuove generazioni, trasformandosi nel teatro di un grande festival urban-pop e R&B ad accesso gratuito. La serata si configura come una vetrina per la musica contemporanea, confermando la vocazione di Straborgo quale spazio di proposte di rilievo nazionale e piattaforma di lancio per i principali idoli dei giovanissimi.

LDA e AKA 7EVEN: da Sanremo a Straborgo

I protagonisti assoluti della notte sul palco centrale saranno LDA e AKA 7EVEN, che porteranno a Livorno una delle tappe del loro tour condiviso denominato “Primo e Ultimo Ballo Summer Tour 2026”. I due giovani artisti arrivano sul palcoscenico labronico sull’onda di una straordinaria stagione di successi, culminata solo pochi mesi fa con la trionfale partecipazione in coppia alla 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026, dove hanno conquistato pubblico e critica con il brano “Poesie Clandestine”.

Lo show di domani sera sarà l’occasione ideale per celebrare dal vivo la pubblicazione del loro primo omonimo album di coppia, uscito nei negozi e sulle piattaforme digitali lo scorso 6 marzo: un progetto discografico che ha immediatamente scalato le classifiche collezionando milioni di streaming e consolidando il loro ruolo di icone generazionali del nuovo cantautorato italiano.

I due artisti della scuderia urban-pop vantano singolarmente una sfilza di certificazioni e record discografici. LDA, classe 2003, ha mosso i primi passi giovanissimo fino all’ingresso nella scuola di Amici nel 2021, percorso che lo ha proiettato nell’airplay nazionale grazie a hit da oltre 60 milioni di streaming come “Quello che fa male”, certificata disco di platino, seguita dai successi di “Bandana” e dalla partecipazione a Sanremo 2023 con il brano “Se poi domani”. Le sue produzioni recenti, come “Shalla” e “Attimo eterno”, ne hanno consacrato la svolta stilistica in chiave R&B. Al suo fianco, AKA 7EVEN, classe 2000, si è imposto come polistrumentista d’eccellenza sempre all’interno del talent di Maria De Filippi nel 2020, firmando brani multiplatino del calibro di “Mi manchi” e della hit internazionale “Loca”. Con un palmarès che include il premio Best Italian Act agli MTV EMAs 2021, la finale a Sanremo 2022 con “Perfetta così” e una collaborazione di prestigio con Guè nel brano “Toca”, Luca Marzano porta sul palco un bagaglio artistico da oltre 300 milioni di stream complessivi.

L’eclettico opening di DUAM

Ad innalzare ulteriormente il valore culturale della serata, confermando l’attenzione di Straborgo verso i migliori talenti locali, sarà l’opening act affidato all’artista livornese DUAM, all’anagrafe Davide Fedele. Cresciuto nel mondo dell’hip-hop attraverso la danza e successivamente approdato al DJing e alla produzione elettronica, DUAM incarna perfettamente la figura del musicista moderno e anticonformista. Laureato in Musica Elettronica al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze e attuale presidente dell’associazione KomBo APS, l’artista presenterà una selezione dei suoi lavori più personali, caratterizzati da un sound groovy e bassocentrico costruito attraverso il campionamento digitale di vinili jazz e soul unito al basso suonato dal vivo. Per questa performance casalinga, DUAM sarà accompagnato in console e alla direzione musicale da Michele Burgalassi (in arte Elica), dai musicisti Elias Pera alla chitarra e Matteo Giovannelli alla tastiera, e da una spettacolare crew di otto ballerini (Tommaso Ricci, Agatha Philippe, Eleonora Philippe, Emma Gallupi, Pablo Scaglione, Nicoletta Scarlatti) coordinati dai coreografi Daniele Nocchi e Lorenzo Martelli, dando vita a un’esplosiva fusione di funky, hip-hop ed elettronica.

STRABORDO e “Bar Orione”: arte e storia diffuse nel quartiere

Accanto alla grande musica di Piazza Mazzini, sabato 30 maggio entrerà a pieno regime STRABORDO, il distretto delle arti visive curato dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti che trasforma l’intero rione in un laboratorio a cielo aperto. Per tutta la giornata restano aperti i laboratori e gli studi d’artista mappati sulla piattaforma artistudios.org, creando un itinerario espositivo diffuso che parte dalla mostra collettiva “Strabordo – Artisti di Borgo” presso la Cooperativa Brikke Brakke e tocca gli atelier di Stefano Pilato, Michael Rotondi, Lab 72, Pamela Marinelli, Antonio Morozzi e Chiara Boredon. Al calare della sera, le facciate storiche dei palazzi del Borgo si accenderanno con le suggestive proiezioni di video mapping realizzate dai videoartisti del territorio.

Il legame indissolubile con l’identità rionale è inoltre celebrato dalla sesta edizione di “Bar Orione, Borgo Cappuccini. La gente di un rione“, la mostra fotografica stradale permanente curata da Stefano Pilato che, attraverso 300 storici ritratti distribuiti in 33 postazioni sulle pareti del quartiere, racconta i volti, le comitive e gli artigiani che hanno fatto la storia del Borgo dai primi del ‘900 a oggi.

Shopping d’epoca e intrattenimento: le iniziative a Porta a Mare e Scali Novi Lena

Il programma delle attività collaterali si svilupperà fin dal pomeriggio per accogliere famiglie e appassionati in vari punti nevralgici del quartiere. Dalle ore 17.00 alle 24.00, l’area commerciale di Porta a Mare tornerà a popolarsi con gli stand di “Strabrocantage” e “Stravintage“, i due storici mercati specializzati nell’antiquariato e nell’abbigliamento d’epoca. Presso le Officine storiche sarà inoltre visitabile la mostra pittorica “Generare” di Tiziano Illiano, affiancata da laboratori creativi gratuiti per i più piccoli attivi dalle 16.00 alle 22.00. Spostandosi verso la suggestiva cornice degli Scali Novi Lena, dalle 21.00 alle 23.00 la scena sarà dedicata al divertimento per i bambini grazie alla Compagnia Santimbalco, che proporrà laboratori aperti di scuola di circo e i suoi coloratissimi spettacoli itineranti con le bolle di sapone.

Cinema sotto le stelle per famiglie al Parco F.lli Gragnani

A completare il quadro dell’intrattenimento per famiglie, alle ore 21.00 si accenderanno i riflettori sull’arena verde del Parco F.lli Gragnani (Centro Città) per il secondo appuntamento della rassegna cinematografica all’aperto realizzata in stretta collaborazione con il “chioschino” di Federico Quercioli. La proiezione di questo sabato sera vedrà come protagonista il celebre e amato film d’animazione per bambini Puss in Boots (Il gatto con gli stivali). Gli organizzatori ricordano che l’accesso all’area verde è possibile sia attraverso il Parcheggio Odeon sia da Via San Carlo e che, per preservare l’atmosfera informale e comunitaria della rassegna sul prato, non sono previste sedute fisse: l’ingresso è totalmente gratuito e gli spettatori sono invitati a sedersi liberamente sul prato o a portare le proprie sedie direttamente da casa.

Visite al Faro di livorno

Per la bellissima festa cittadina di Straborgo, i 550 posti messi a disposizione dalla Marina Militare Italiana per la visita al Faro di Livorno sono andati esauriti in un tempo record: meno di dieci ore dall’apertura delle prenotazioni. Un risultato straordinario che testimonia il grande interesse verso il Faro e, più in generale, verso il patrimonio storico e marittimo della città. Non solo livornesi: le prenotazioni sono arrivate da Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e da molte altre città italiane, con richieste perfino da parte di residenti negli Stati Uniti d’America. Un segnale chiaro di quanto il Faro di Livorno rappresenti un simbolo capace di attrarre appassionati, turisti e curiosi ben oltre i confini del territorio.

Questo importante successo nasce dall’unione di tre elementi fondamentali: la disponibilità della Marina Militare ad aprire al pubblico un luogo normalmente non accessibile, la forza e il prestigio della manifestazione Straborgo, e il lavoro organizzativo svolto dall’APS IL MONDO DEI FARI – ETS, impegnata nella gestione delle prenotazioni e nell’accompagnamento dei visitatori all’interno del Faro. È proprio grazie al supporto costante che l’associazione garantisce ai militari di Marifari che è possibile raggiungere gli elevati standard organizzativi e di sicurezza richiesti per attività che, pur non essendo istituzionali, rivestono un enorme valore culturale, storico e turistico. Ogni visita richiede preparazione, presenza sul campo, assistenza ai visitatori e un grande lavoro dietro le quinte. I volontari del Mondo dei Fari mettono passione, tempo ed energie per offrire un’esperienza di qualità, permettendo a centinaia di persone di vivere l’emozione unica di salire fino alla lanterna del Faro e ammirare Livorno da un punto di vista straordinario.

Luminare d’autore e partnership

A fare da straordinaria cornice visiva e poetica a questa sesta edizione di Straborgo sarà la suggestiva luminara stradale installata nell’ultimo tratto di Borgo dei Cappuccini, i cui elementi luminosi riproducono i testi della celebre canzone “Madame Sitrì” del cantautore livornese Bobo Rondelli. L’immagine ufficiale della manifestazione è stata invece firmata dall’illustratrice Valentina Savi.

Il 2026 segna per Straborgo l’avvio di una collaborazione significativa: Iren luce gas e servizi sarà infatti il nuovo main partner della manifestazione. L’azienda, società del Gruppo Iren che fornisce energia elettrica, gas naturale, prodotti e servizi a privati, aziende ed enti pubblici, ha recentemente rafforzato la propria presenza in Toscana e anche a Livorno, e ha scelto, tra le altre, la manifestazione labronica come palcoscenico per promuovere la propria immagine e i propri servizi. Il supporto di Iren luce gas e servizi a Straborgo traduce l’impegno dell’azienda a fianco del territorio e del mondo culturale, con un focus particolare sulle realtà capaci di rappresentare valori-chiave come partecipazione e sviluppo sostenibile.