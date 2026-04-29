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Straborgo 2026: Nada protagonista della serata finale

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29 Aprile 2026

Straborgo 2026: Nada protagonista della serata finale

Livorno, 29 aprile 2026 Straborgo 2026: Nada protagonista della serata finale

Dopo il grande annuncio degli The Zen Circus, Fondazione LEM svela il secondo nome di prestigio per l’edizione 2026 di Straborgo. Sarà Nada Malanima, per tutti semplicemente Nada, a chiudere la manifestazione lunedì 1° giugno sul palco di piazza Mazzini, il grande quadrilatero circondato da platani secolari che è ormai diventato il “luogo deputato” di grandi concerti nazionali.

Realizzato da Fondazione LEM in collaborazione con Xlr Produzioni Srl, Straborgo ha rilanciato dal 2021 il quartiere di Borgo Cappuccini, consacrandolo come spazio per eventi a grande impatto, tutti rigorosamente gratuiti.

Nada è considerata l’artista più originale e coraggiosa della scena musicale italiana contemporanea. Con una carriera iniziata giovanissima, ha saputo evolversi attraversando generi diversi, dal pop alla canzone d’autore, fino al rock e alla sperimentazione. Oltre alla musica, ha coltivato una brillante carriera letteraria, autrice di libri come “Il mio cuore umano” (da cui è stato tratto il film “La bambina che non voleva cantare”) e il recente “Come la neve di un giorno. Una visione”.

Il concerto di Livorno sarà una delle tappe più attese del “Nitrito Tour 2025”, lo spettacolo che accompagna l’uscita del suo nuovo album di inediti intitolato “Nitrito”. L’opera, in uscita il 9 maggio 2025 su etichetta Santeria, arriva a cinque anni dall’ultimo lavoro in studio ed è stata anticipata dai singoli “Un giorno da regalare” e “Una notte che arriva”, oltre al nuovo brano “Bella”.

L’album segna il rinnovo della storica collaborazione con il produttore internazionale John Parish. Il sodalizio, iniziato nel 2004 con “Tutto l’amore che mi manca” (album che contiene la hit internazionale “Senza un perché”, scelta da Paolo Sorrentino per The Young Pope), è proseguito negli studi J&J di Bristol per dare vita a questo nuovo lavoro.

Sul palco di Straborgo, Nada si presenterà con la band al completo per uno show che promette di unire l’energia del nuovo disco ai grandi successi che l’hanno resa celebre, come “Amore Disperato” e “Guardami negli occhi”.

Straborgo 2026 non sarà solo musica. Il pomeriggio di domenica 31 maggio sarà interamente dedicato alla Coppa Risi’atori, una delle grandi classiche del remo livornese. Grazie all’impegno di Fondazione LEM, la gara sarà trasmessa in diretta streaming (su www.gareremiere.tv ), TV (su Granducato TV canale 15 DT) e su maxischermo proprio in piazza Mazzini. Le immagini, realizzate con l’ausilio di droni che seguiranno la competizione in mare aperto, permetteranno al pubblico di vivere da vicino ogni colpo di remo della sfida tra i rioni.