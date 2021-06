Home

Eventi

StraBorgo a Porta a Mare, il calendario degli eventi

Eventi

30 Giugno 2021

StraBorgo a Porta a Mare, il calendario degli eventi

Livorno 30 giugno 2021

Durante le quattro serate dell’iniziativa gli spazi di Porta a Mare si animeranno nuovamente con spettacoli, colori e tanto divertimento.

Il Consorzio Porta a Mare ha accolto fin da subito l’invito del Comune a contribuire alla spettacolazione dell’evento con appuntamenti dedicati per lo più a bambini e famiglie.

Ripercorrendo le varie iniziative che si sono realizzate nella nuova piazza livornese di Porta a Mare il Consorzio ha piacere di riproporre alcuni degli spettacoli che hanno riscosso maggior successo e che permetteranno ad alcuni dei settori duramente colpiti dalla pandemia di tornare ad esibirsi dal vivo di fronte al pubblico.

Come spettacoli originali e sempre coinvolgenti troviamo sicuramente gli “Artisti di Strada”. In Italia abbiamo una tradizione antichissima dell’arte di strada ed il Consorzio Porta a Mare vuole dare voce a questa arte ospitandola nuovamente nei propri spazi.

Protagonisti saranno gli artisti della Compagnia “Duo Ariadna” che apriranno le serate alle ore 21:00 alterneranno spettacoli di arti circensi in tonalità diverse: dal “Circo Retrò” all’ “Armonia di Luci”, dal “Circoimpazziamo” a “Flames in the dark”.

L’atmosfera di festa sarà rafforzata dalla presenza itinerante dei trampolieri, due abili performer indosseranno ogni sera un vestito diverso: da Bianconiglio al Cappellaio Magico, dall’aviatore al Messere Luminoso ed allieteranno le passeggiate dei presenti con simpatici sketch.

Alle ore 21:45 nelle serate del 2, 3 e 4 luglio le luci di Porta a Mare illumineranno le coreografie di Gaia Lemmi direttrice della scuola di danza Artedanza e di Nicoletta Papetti direttrice della scuola di danza Arabesque che ogni anno portano in giro per il mondo il nome della nostra città. I giovani protagonisti presenteranno Pillole di “Un mare di Hip Hop”, una carica di musica, energia e adrenalina che donerà al pubblico emozionanti momenti di spettacolo.

Alle ore 22:30 saliranno sul palcoscenico importanti nomi del mondo del cabaret livornese e non solo. Il Consorzio Porta a Mare è lieto di condividere in “presenza” Porta a Mare Show, un evento nato nel virtuale il 4 aprile scorso sulla nostra pagina Facebook e che per ben 9 settimane ha presentato la comicità in tutte le sue forme: dalla magia comica al vernacolo livornese.

Dalle ore 22:300 saliranno sul palco:

Giovedì 1 luglio: Claudio Marmugi

Venerdì 2 luglio: Paola Pasqui

Sabato 3 luglio: Giovanni Bondi

Domenica 4 luglio: Matteo Cesca

Il divertimento è pertanto assicurato, Vi aspettiamo dal 1 al 4 luglio a partire dalle ore 21:00 nella piazza di Porta a Mare in occasione della prima edizione di “Straborgo”, festa del nostro quartiere Borgo Cappuccini.

Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalle attività commerciali dell’area Porta a Mare.

Per maggiori informazioni: Tel. 0586/888156

www.facebook.com/Porta-a-Mare-area-commerciale

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin