Straborgo, i divieti e le modifiche alla circolazione

28 Maggio 2025

Straborgo, i divieti e le modifiche alla circolazione

Livorno, 28 maggio 2025 Straborgo, i divieti e le modifiche alla circolazione

Anche quest’anno, da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno, il quartiere Borgo (in particolare la zona di piazza Mazzini/Porta a Mare fino a piazza Giovine Italia) sarà interessato dagli eventi della quarta edizione del festival “Straborgo”.

Per consentire l’allestimento dei palchi e delle attrezzature è già in vigore (ordinanza 4032/2025) il divieto di sosta con rimozione forzata (24 ore su 24, fino alle ore 19 di martedì 3 giugno) sulla parte nord di piazza Mazzini (tra via Cavalletti e via D’Alesio) lato ovest, sulla parte centrale (tra i civici 41 e 46) e nell’adiacente tratto di via delle Navi compreso tra piazza Mazzini e via Carlo Bini. In questo tratto di via delle Navi sono allestiti 5 posti per la sosta delle auto al servizio di persone con gravi problemi di deambulazione (art. 381 Reg. esec. del Codice della Strada).

Per venire incontro ai residenti, è già in vigore, fino a tutto martedì 3 giugno, la possibilità per i titolari di contrassegno lettera “K” di sostare gratuitamente negli spazi di sosta blu di scali d’Azeglio e via della Bassata.

Tra le modifiche alla viabilità che saranno adottate nei giorni della manifestazione (ordinanza 4097/2025), si segnala innanzitutto:

la chiusura del lungomare (scali Novi Lena e via Gaetano D’Alesio) tra la rotatoria del Nautico (piazza Giovine Italia) e la rotatoria tra piazza Luigi Orlando e piazza/corso Mazzini, prevista tutte le sere della manifestazione dalle ore 19.45 fino alle due di notte. Domenica 1 giugno il divieto di transito è anticipato alle ore 18, mentre la notte di lunedì 2 giugno la chiusura anticipata all’una di notte (ore 1 di martedì 3 giugno). In questi orari sarà chiuso al traffico anche il tratto iniziale di Borgo Cappuccini, da piazza Giovine Italia fino all’intersezione con via S. Carlo/via Cavalletti, e ovviamente, via Cavalletti (la corsia lato est di piazza Mazzini a nord dell’intersezione con via delle Navi ), cuore della festa.

La percorribilità della rotatoria di piazza Giovine Italia sarà sempre garantita, mentre l’accesso a piazza Giovine Italia, con relativo parcheggio, dalle 19.45 alle due di notte, sarà consentito solo ai residenti lettere K e K barrata.

Come viabilità alternativa,

tutti i giorni dalle ore 19 (anziché dalle ore 20 come avviene normalmente) da via Grande sarà possibile raggiungere l’Attias passando per largo Duomo, via Cairoli, piazza Cavour, via Ernesto Rossi, via Magenta, corso Amedeo.

I mezzi del trasporto pubblico osserveranno percorsi alternativi rispetto a quelli interessati dai divieti.

Per quanto riguarda i divieti di sosta, oltre a quelli già visti in vigore 24 ore su 24 fino al 3 giugno, saranno inoltre in vigore, dalle ore 15 alle due di notte, tutti i giorni della manifestazione, anche sul lato est di piazza Mazzini, nel tratto di Borgo Cappuccini compreso tra piazza Giovine Italia e via S. Carlo, in via Cavalletti e nel tratto di via delle Navi compreso tra piazza Mazzini e via Carlo Bini (eccetto posti ex art. 381).

