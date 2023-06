Home

Straborgo, il programma di oggi 2 giugno

2 Giugno 2023

Straborgo, il programma di oggi 2 giugno

Livorno 2 giugno 2023

Oggi, il momento clou di STRABORGO 2023 è rappresentato dal concerto dei Gary Baldi Bros che porteranno una ventata di allegria al ritmo di quella che loro chiamano una versione 2.0 degli anni 90 tutta da ascoltare. E da ballare. L’appuntamento con loro è alle 22.30 in Piazza Mazzini, il cuore pulsante della festa.

Le altre iniziative di STRABORGO 2023 saranno dislocate tra le strade, le piazze e gli altri spazi all’aperto che caratterizzano il quartiere. L’ampliamento della mostra “stradale” di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione” si snoderà tra via Borgo dei Cappuccini e le strade limitrofe, nell’area commerciale di Porta a mare ci saranno gli spettacoli curati dal Consorzio Porta a Mare e tutte le sere l’arte di strada farà incursione un po’ d’ovunque con spettacoli fissi e itineranti curati da Marco Buldrassi.

Alla manifestazione sarà presente una postazione dell’Ufficio turistico di Livorno presso la quale sarà anche possibile acquistare i biglietti per il tour in battello dei Fossi.

Anche quest’anno è disponibile il servizio Taxi Social, progetto promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno.

Per prenotazioni: i giorni 30/31 maggio 1/2/3 giugno dalle ore 10 alle ore 12 WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092

PROGRAMMA SINTETICO DI VENERDI’ 2 GIUGNO

Borgo dei Cappuccini, mostra stradale permanente di Stefano Pilato

BAR ORIONE BORGO DEI CAPPUCCINI

LA GENTE DI UN RIONE – mostra fotografica

“Alphonse Club”, Via Malenchini 35 / ore 19.00 – 01.00

MOSTRA D’ARTE “Momenti di club” di Stefano Lenzi

Piazza Mazzini / ore 20.45

Spettacolo di tessuti aerei

“Il Circo (al piano di sopra…)”

Vie di Borgo dei Cappuccini

ARTE DI STRADA

Ore 21.00 e 22.30

Compagnia Mantica

“Pirati”

Parata su trampoli

Ore 21.30

Compagnia Gran Mastro

Spettacolo “Scen-sen-so. Deliri di clown”

di e con Maurizio Marchetti

clownerie

Area commerciale Porta a Mare

STRABORGO A PORTA A MARE

Dalle 19.00

Mostra di pittura “Arte sotto gli archi”

Dalle 21.00

Laboratorio di arti circensi della Compagnia 4 Monkeys

Ore 21:00

Parata itinerante “Circus around”

Ore 21.45

Spettacolo “Trip Kaboom” della Compagnia Duo Ariadna

Piazza Mazzini, ore 22.30

GARY BALDI BROS

Ore 22.30

Piazza Mazzini

GARY BALDI BROS

in concerto

Ore 21.45 – Apertura concerto

Rebecca Toschi

Quello che una band come i GARY BALDI BROS riesce a fare sul palco non è facile da spiegare. Partecipare ad un loro show non è “solo” sentire musica e ballare, ma è come essere invitati a una festa. Luci, Colori, costumi, video: pura adrenalina. La storia dei Gary Baldi Bros inizia un po’ di anni fa a Livorno, città musicalmente viva e creativa, dove le vite e le esperienze musicali e teatrali dei “fratellini” si intrecciano e si rincorrono. Pur avendo background musicali variegati che spaziano dal rock, al pop, alla musica elettronica e molto altro, l’intesa artistica è molto forte e ciascuno dei componenti porta il suo piccolo grande contributo.

Quello che si crea, a loro piace chiamarlo Trockadance: una miscela che unisce i temi dei più grandi successi degli anni ’90, il pop, il rock e qualcosa di nuovo. Un ingrediente segreto che si può comprendere solo vedendoli all’opera.

Assistendo a un loro concerto si percepiscono subito le due anime del gruppo: quella musicale, una spinta continua verso la perfetta sonorità, e quella teatrale, con la sua componente di divertimento imprescindibile.

Una band unica nel suo genere, capace di trasportare il pubblico in un altro mondo. Uno show imperdibile fatto di musica ed energia. Una versione 2.0 degli anni 90 tutta da ascoltare e, grazie al contributo dei numerosi video, anche da vedere.

Emiliano Geppetti – voce, Michele Ceccarini – chitarra, Carlo Bosco – piano e synth, Valerio Dentone – basso, Raffaele Commone – batteria, Giacomo Parisi – percussioni

Mostra permanente / Borgo dei Cappuccini

BAR ORIONE BORGO DEI CAPPUCCINI

LA GENTE DI UN RIONE

Mostra fotografica stradale a cura di Stefano Pilato

Bar Orione Borgo dei Cappuccini, la Gente di un Rione è un progetto nato qualche anno fa per far conoscere e valorizzare, attraverso una mostra fotografica stradale, la gente e i personaggi vissuti nel rione storico di Borgo dei Cappuccini.

Lanciata due anni fa, torna anche nel 2023 con un upgrade di quattro nuove postazioni di fotografie degli abitanti del quartiere, soprattutto della metà del secolo scorso, dislocate tra Borgo dei Cappuccini, via delle Navi e via degli Asili.

“La raccolta di numerose immagini, durata diversi anni, mi ha portato a concepire un allestimento direttamente sulle pareti dei palazzi in corrispondenza approssimativa degli scatti fotografici originari, lungo un tratto di Borgo dei Cappuccini e di vie limitrofe. Complessivamente saranno in mostra circa 200 fotografie disposte su 24 postazioni, corredate da didascalie in italiano e in inglese. Le fotografie scelte ritraggono persone e personaggi noti nel quartiere che si sono avvicendati in varie epoche, soprattutto del secolo scorso. Sono presenti ritratti degli anni Venti e Trenta, foto di comitive di amici degli anni Cinquanta, artigiani e commercianti che hanno popolato un quartiere che, anche se non come nel Novecento, continua a vivere attraverso i suoi nuovi abitanti e le sue nuove attività. La mostra è stata concepita per rimanere allestita permanentemente e ampliata nel tempo”.

Stefano Pilato

Vie di Borgo dei Cappuccini

ARTE DI STRADA

INCURSIONI CITTADINE DI ARTISTI DI STRADA

Anche quest’anno la manifestazione vedrà tra i suoi protagonisti giocolieri, clown, trampolieri e una marching band di frati sui generis (e chi, meglio di loro, in Borgo dei Cappuccini?), che animeranno il quartiere con spettacoli fissi e itineranti, per il divertimento di grandi e piccoli.

Ore 21.00 e 22.30

Compagnia Mantica

“Pirati”

Parata su trampoli

Ore 21.30

Gran Mastro

SCEN-SEN-SO

Deliri di clown

di e con Maurizio Marchetti

[clownerie]

Deliri di clown è il racconto di un personaggio che vive il tempo in un mondo tutto suo. Attraverso gag e colpi di scena si scopre un pagliaccio che cattura il pubblico con cinismo e humor. Realistico, ma non troppo, irriverente e comico Scen-sen-so interpreta il nostro tempo attraverso la figura del clown.

Area commerciale Porta a mare

STRABORGO A PORTA A MARE

A cura del consorzio Porta a mare

Anche quest’anno il Consorzio Porta a Mare ha deciso di partecipare attivamente al palinsesto degli eventi di Straborgo. Per questo, ha elaborato un programma di iniziative di intrattenimento rivolto ai più piccoli e alle famiglie, con spettacoli gratuiti che faranno da trait d’union con le iniziative che si svolgeranno nel resto del quartiere. Le proposte di spettacolo accompagneranno il pubblico in un susseguirsi di emozioni, colori e divertimento che troveranno collocazione nell’area commerciale di Porta a Mare.

Da giovedì 1° a domenica 4 giugno, dalle ore 21.00

Laboratorio di arti circensi della Compagnia 4 Monkeys per accompagnare i più piccoli in una dimensione nuova e didatticamente formativa: giocoleria, acrobatica aerea, pre-acrobatica e giochi.

Espongono i pittori di “Arte sotto gli archi” che ogni secondo sabato del mese presentano le loro opere in occasione della manifestazione Brocantage.

Venerdì 2 giugno

Ore 21.00

Parata itinerante “Circus around”.

Ore 21.45

Compagnia Duo Ariadna

Spettacolo “Trip Kaboom”

