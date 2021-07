Home

Eventi

“Straborgo”, il programma di sabato e domenica

Eventi

2 Luglio 2021

“Straborgo”, il programma di sabato e domenica

Livorno, 2 luglio 2021

Prosegue nel weekend 3-4 luglio “Straborgo”, la quattro giorni di musica, mostre, mercatini e iniziative a cavallo tra tradizione e innovazione dislocate su tutto il quartiere di piazza Mazzini e Borgo Cappuccini.

Straborgo culminerà domenica 4 luglio con la gara remiera “Coppa Risi’atori”.

Per l’occasione, l’Amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa nazionale “10.000 vele contro la violenza sulle donne, cambiamo rotta insieme“, che prevede che le imbarcazioni sfilino con un nastro rosso attaccato all’albero o messo in evidenza sulle barche (https://www. 10000veledisolidarieta.org/)

Al cuore di Straborgo c’è Piazza Mazzini che ospiterà il concerto degli Zen Circus (sabato 3 luglio, sold out)

Domenica 4 luglio la diretta tv dalle ore 18.00 – ritrasmessa su maxischermo – della Coppa Risi’atori, gara dei Gozzi a 10 remi, quindi una cena di festeggiamento dei vincitori con tutti i circoli nautici.

In Borgo dei Cappuccini c’è la mostra fotografica di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini – la Gente di un Rione”, una vera e propria rassegna di volti, persone e personaggi storici del quartiere.

All’interno del Parco Centro Città, sabato 3 (ore 22.00), le proiezioni di lungometraggi dell’associazione Le salon du Cinéma e domenica 4 luglio (sempre alle 22.00) lo spettacolo di narrazione “Blocco Tre” di e con Fabrizio Brandi.

Spazio anche per la street art dell’associazione MuraLi che sabato 3 luglio alle 19.00, all’altezza di via San Carlo 167, inaugurerà un nuovo murale realizzato dall’artista Francesco Camillo Giorgino, in arte Millo.

Nell’area commerciale di Porta a Mare, le proposte di spettacolo per le famiglie del Consorzio Porta a Mare (alle ore 21 artisti di strada, alle 21.45 hip hop, alle 22.30 cabaret, con protagonisti sabato 3 Giovanni Bondi e domenica 4 Matteo Csca) e la mostra fotografica “Un lampo nella notte. Storie di mare e di uomini” di Bianca Maria Monticelli con testi di Elisabetta Arrighi.

Ancora una mostra fotografica in via Malenchini 35, presso il Bar Alphonsine, dedicata agli scatti di Paolo Ciriello: la sua città, le sue persone e chi la anima.

Infine, per tutti e quattro i giorni dell’evento, anche la presentazione di prodotti artigianali della Cooperativa Sociale Brikkebrakke in via Verdi 136 (dalle ore 20.00) e degli operatori dell’ingegno in piazza Mazzini (dalle ore 19.00).

STRABORGO è organizzato dalla Fondazione L.E.M. – Livorno Euro Mediterranea.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin