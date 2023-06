Home

Straborgo, il protagonista di oggi è Rosa Chemical. Il Programma completo degli eventi

3 Giugno 2023

Straborgo, il protagonista di oggi è Rosa Chemical. Il Programma completo degli eventi

Livorno 3 giugno 2023

Oggi, sabato 3 giugno, a STRABORGO è il momento di Rosa Chemical, la rivelazione di Sanremo 2023 con Made in Italy, un brano provocatorio che racchiude tutta l’essenza e l’irriverenza prorompente del giovane artista piemontese. Poliedrico, eclettico, dalle mille sfaccettature e non etichettabile, non ha dato sfogo alla sua creatività solo a livello musicale – con influenze che spaziano dall’hiphop alla trap all’elettronica -, ma lavorando anche come modello per la marca italiana di moda Gucci, come art and creative director e dedicandosi alla scrittura di videoclip.

Come sempre, le altre iniziative di STRABORGO 2023 saranno dislocate tra le strade, le piazze e gli altri spazi all’aperto che caratterizzano il quartiere. L’ampliamento della mostra “stradale” di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione” si snoderà tra via Borgo dei Cappuccini e le strade limitrofe, nell’area commerciale di Porta a mare ci saranno gli spettacoli curati dal Consorzio Porta a Mare e tutte le sere l’arte di strada farà incursione un po’ d’ovunque con spettacoli fissi e itineranti curati da Marco Buldrassi.

Anche quest’anno è disponibile il servizio Taxi Social, progetto promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno.

Per prenotazioni: i giorni 30/31 maggio 1/2/3 giugno dalle ore 10 alle ore 12 WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092

PROGRAMMA SINTETICO DI SABATO 3 GIUGNO

“Alphonse Club”, Via Malenchini 35 / ore 19.00 – 01.00

MOSTRA D’ARTE “Momenti di club” di Stefano Lenzi

Ore 19.00 – 23:00

Esposizione di auto d’epoca dell’Associazione Topolino Club di Livorno

Ore 21.00, 22.00 e 23.00

Moruga drum

Ore 21.00 e 22.30

Spettacolo itinerante – trampoli

Marco Monsieur bislacco

Ore 21.30

Compagnia Gran Mastro

Spettacolo “Scen-sen-so. Deliri di clown”

di e con Maurizio Marchetti

clownerie

Dalle 19.00

Mostra di pittura “Arte sotto gli archi”

Dalle 21.00

Laboratorio di arti circensi della Compagnia 4 Monkeys

Ore 21:00

Parata itinerante “Bollicine”

Ore 21.45

Spettacolo “Rocambolesco” con Mr. Fred

Piazza Mazzini, ore 23.30

ROSA CHEMICAL in concerto

Ore 23.30

Piazza Mazzini

ROSA CHEMICAL

in concerto

Ore 22.00 – Apertura concerto

Ortiz 1991 / Sciabola

ROSA CHEMICAL ha partecipato per la prima volta a Sanremo con “Made in Italy”, scritto da Manuel Franco Rocati (in arte Rosa Chemical) e Paolo Antonacci, composto da Oscar Inglese e Davide Simonetta e con la produzione di Bdope e Simonetta. Certificato Oro, è un brano provocatorio che racchiude tutta l’essenza e l’irriverenza prorompente di Rosa Chemical. Parlando in maniera sfrontata di temi ancora oggi tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore, ha lanciato un messaggio di libertà. Con un ritmo dance ed un tocco gipsy ha invitato ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature. Uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli.

L’artista è tornato a novembre 2022 con “non è normale”, canzone con cui ha girato l’Italia in un radio & digital tour a bordo di un camper rosa dando vita a contenuti che fanno discutere sul concetto di normalità. Tra i temi maggiormente trattati, la libertà di essere sé stessi senza compromessi e l’amore libero.

Rosa Chemical si impone nel panorama musicale attuale per i testi eccentrici, nati dall’esigenza di esprimersi senza filtri, con un linguaggio dissacrante e non convenzionale.

Questo gli ha permesso di rivoluzionare il mondo urban, in particolare con il suo manifesto artistico “POLKA”.

La serie, divisa in tre parti, vede la collaborazione coi Thelonius B. e la produzione di Greg Willen in “Polka” (2020), il featuring con Gué e Ernia in “Polka 2” (2021) e infine la produzione di Bdope in “Polka 3” (2022): non etichettabile in alcun genere, vede un mix di cultura gitana e musica elettronica.

Rosa Chemical, pseudonimo di Manuel Franco Rocati, è un artista di Grugliasco (provincia di Torino) del 1998. Poliedrico, eclettico, dalle mille sfaccettature e non etichettabile, non ha dato sfogo alla sua creatività solo a livello musicale – con influenze che spaziano dall’hiphop alla trap all’elettronica -, ma lavorando anche come modello per la marca italiana di moda Gucci, come art and creative director e dedicandosi anche alla scrittura di videoclip.

Inizia ufficialmente il suo percorso nel novembre 2018 con il singolo Kournikova sulla strumentale del producer Madz Romance e a marzo 2019 pubblica il suo primo EP Okay Okay!!, anticipato dal singolo Rovesciata, concepito a Londra e che vede la collaborazione di Taxi B nel brano CEO e le strumentali di Greg Willen e Madz Romance. Ad Agosto esce Tik Tok, singolo in collaborazione con Radical e prodotto da Greg Willen, che raggiunge ottimi numeri riuscendo a scalare posizioni nella classifica Viral 50 di Spotify Italia. Proprio con Radical, a partire da dicembre 2019, inizia il Tik Tok Tour che li porta live in diverse città italiane.

Il 29 maggio pubblica Forever, il suo primo album, certificato disco d’oro, che presenta le collaborazioni di Rkomi – con Londra, disco d’oro -, Dani Faiv, Thelonious B. – nell’iconico brano Polka, anch’esso disco d’oro -, Wayne Santana e Boro Boro, mentre le produzioni sono a cura di Greg Willen, Bdope, Dback, Mace, Luca La Piana e Nikeninja.

Ad aprile 2021 esce FOREVER AND EVER, la repack del progetto, che contiene al suo interno i singoli britney 😉 in collaborazione con Radical e MamboLosco, e Polka 2 (disco d’oro). Numerose le ulteriori collaborazioni all’interno della scena musicale italiana: dagli FSK con il brano 4L (2019) a Sogni lucidi con Carl Brave nel brano contenuto nell’album di Mace OBE (2021), da Benedetto l’Inferno (2022) che lo vede al fianco di Gianna Nannini e Canova, ideandone anche il videoclip ufficiale, fino ad affiancare Tananai come ospite nella serata cover del Festival di Sanremo 2022 in un riarrangiamento del brano A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà.

A giugno 2022 pubblica Polka 3, terzo capitolo del suo manifesto artistico, e a novembre dello stesso anno esce “non è normale”, con cui Rosa Chemical gira l’Italia in un radio & digital tour a bordo di un camper completamente rosa e personalizzato.

A febbraio 2023 partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo per la prima volta con il brano Made in Italy (disco d’oro) e annuncia il suo primo tour in 5 date, a Milano e Roma, previsto per i mesi di aprile e maggio 2023, a cui seguirà il tour estivo nei principali festival italiani.

Mostra fotografica stradale a cura di Stefano Pilato

Bar Orione Borgo dei Cappuccini, la Gente di un Rione è un progetto nato qualche anno fa per far conoscere e valorizzare, attraverso una mostra fotografica stradale, la gente e i personaggi vissuti nel rione storico di Borgo dei Cappuccini.

Lanciata due anni fa, torna anche nel 2023 con un upgrade di quattro nuove postazioni di fotografie degli abitanti del quartiere, soprattutto della metà del secolo scorso, dislocate tra Borgo dei Cappuccini, via delle Navi e via degli Asili.

“La raccolta di numerose immagini, durata diversi anni, mi ha portato a concepire un allestimento direttamente sulle pareti dei palazzi in corrispondenza approssimativa degli scatti fotografici originari, lungo un tratto di Borgo dei Cappuccini e di vie limitrofe. Complessivamente saranno in mostra circa 200 fotografie disposte su 24 postazioni, corredate da didascalie in italiano e in inglese. Le fotografie scelte ritraggono persone e personaggi noti nel quartiere che si sono avvicendati in varie epoche, soprattutto del secolo scorso. Sono presenti ritratti degli anni Venti e Trenta, foto di comitive di amici degli anni Cinquanta, artigiani e commercianti che hanno popolato un quartiere che, anche se non come nel Novecento, continua a vivere attraverso i suoi nuovi abitanti e le sue nuove attività. La mostra è stata concepita per rimanere allestita permanentemente e ampliata nel tempo”.

Stefano Pilato

INCURSIONI CITTADINE DI ARTISTI DI STRADA

Anche quest’anno la manifestazione vedrà tra i suoi protagonisti giocolieri, clown, trampolieri e una marching band di frati sui generis (e chi, meglio di loro, in Borgo dei Cappuccini?), che animeranno il quartiere con spettacoli fissi e itineranti, per il divertimento di grandi e piccoli.

Ore 21.00, 22.00 e 23.00

Moruga drum

Ore 21.00 e 22.30

Spettacolo itinerante – trampoli e velocipede

Marco Monsieur Bislacco

Ore 21.30

Gran Mastro

SCEN-SEN-SO

Deliri di clown

di e con Maurizio Marchetti

[clownerie]

Deliri di clown è il racconto di un personaggio che vive il tempo in un mondo tutto suo. Attraverso gag e colpi di scena si scopre un pagliaccio che cattura il pubblico con cinismo e humor. Realistico, ma non troppo, irriverente e comico Scen-sen-so interpreta il nostro tempo attraverso la figura del clown.

A cura del consorzio Porta a mare

Anche quest’anno il Consorzio Porta a Mare ha deciso di partecipare attivamente al palinsesto degli eventi di Straborgo. Per questo, ha elaborato un programma di iniziative di intrattenimento rivolto ai più piccoli e alle famiglie, con spettacoli gratuiti che faranno da trait d’union con le iniziative che si svolgeranno nel resto del quartiere. Le proposte di spettacolo accompagneranno il pubblico in un susseguirsi di emozioni, colori e divertimento che troveranno collocazione nell’area commerciale di Porta a Mare.

Da giovedì 1° a domenica 4 giugno, dalle ore 21.00

Laboratorio di arti circensi della Compagnia 4 Monkeys per accompagnare i più piccoli in una dimensione nuova e didatticamente formativa: giocoleria, acrobatica aerea, pre-acrobatica e giochi.

Espongono i pittori di “Arte sotto gli archi” che ogni secondo sabato del mese presentano le loro opere in occasione della manifestazione Brocantage.

Dalle 19.00 alle 23.00

Esposizione di auto d’epoca dell’Associazione Topolino Club di Livorno

Ore 21.00

Parata itinerante “Bollicine”. Un trampoliere e un giocoliere giocheranno con tutti i presenti tra mille bolle di sapone.

Ore 21.45

Spettacolo “Rocambolesco” con Mr. Fred.

Spettacolo circense dal sapore un po’ retrò in cui tecnica, illusione e comicità si fondono per dare vita ad una divertente e rocambolesca esibizione tra circo e magia.