StraBorgo in un giorno è Sold Out per i tre concerti

7 Giugno 2021

Livorno 7 giugno 2021

Poco più del tempo di una partita di calcio. Tanto ci è voluto per esaurire i mille biglietti disponibili peril concerto degli Zen Circus del 3 luglio, l’ultimo dei tre previsti in Piazza Mazzini durante STRABORGO 2021, il nuovo evento estivo voluto dall’amministrazione e organizzato dalla fondazione L.E.M.

Ben prima di cominciare, Straborgo si fa dunque apprezzare dai più giovani. A conferma, il fatto che anche gli altri due appuntamenti, quello con Ariete del 1° luglio e quello con Frah quintale del 2, sono andati sold out in un giorno. Andrea Appino, leader degli Zen Circus, lo aveva detto in conferenza stampa: “Siamo felici di ricominciare a suonare a Livorno”. E Livorno ha risposto alla grande. I biglietti erano fuori alla cifra simbolica di cinque euro prevendita compresa: una scelta per spingere chi ha prenotato a presentarsi davvero e non togliere posti agli altri.

Una cosa è certa, da una parte la voglia di tornare a godere la musica dal vivo, dall’altra la qualità della proposta stanno accendendo l’attesa per la nuova festa dell’estate livornese.

