StraBorgo: la Risiatori in diretta streaming e sul maxischermo in piazza Mazzini

4 Luglio 2021

Livorno 4 giugno 2021

Straborgo chiude in bellezza con la diretta a partire sulle pagine Facebook di Effetto Venezia e Lem (a partire dalle 17,45) della più dura delle gare remiere: quella dei Gozzi a dieci remi della Coppa Risiatori.

Il Lem, organizzatore di Straborgo e degli altri eventi estivi del comune, ha inoltre voluto che le riprese siano rimandate su maxischermo in Piazza Mazzini.

Anche perché queste si annunciano spettacolari, con il punto di vista inedito e molto coinvolgente che offrirà la piccola pattuglia di droni che seguirà la gara momento per momento fino all’arrivo in Darsena Nuova.

La premiazione degli equipaggi Senior, Junior e Femminili avverrà in coincidenza con la cena organizzata in occasione di Straborgo a partire dalle 20,30 in Piazza Mazzini.

Ad essa parteciperanno rappresentanti di tutti i circoli nautici, mentre sul maxischermo verrà trasmessa la replica della gara svolta. Intorno alle 22,00, la premiazione di tutti gli equipaggi.

I gozzi che oggi parteciperanno alla Coppa Risiatori esporranno la bandiera arcobaleno simbolo di inclusività, sostegno e condivisione delle battaglie della comunità Lgbtqia+.

