1 Giugno 2023

Straborgo, le modifiche ai percorsi bus

Livorno 1 giugno 2023

Autolinee Toscane informa che, per garantire il regolare svolgimento della manifestazione denominata “Strabordo”, l’amministrazione comunale di Livorno ha emanato apposita ordinanza per disciplinare la chiusura delle strade limitrofe alla zona in cui si svolge la kermesse.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale su gomma gestito da Autolinee Toscane nei gg 1-2-3 giugno 2023 la chiusura al traffico è prevista per le ore 19:45 mentre per domenica 4 giugno, considerato che in concomitanza vi sarà anche una gara remiera, il transito dei mezzi del TPL verrà interdetto a partire dalle ore 18:45.

Tutte le linee di TPL interessate al transito da P.za Mazzini verranno deviate sull’asse di terra e riprenderanno il percorso regolare transitando da p.za Roma/via Montebello.

Per cui vi saranno le seguenti modifiche di percorso dal 1° giugno al 3 giugno 2023 dalle 19:45 fino a termine servizio e Domenica 4 Giugno 2023 dalle 18:45 fino a termine servizio:

LINEE 102 – 106 DIREZIONE SUD:

partenza e percorso regolare fino a via Grande 7 dopodiché inverte la direzione di marcia in corrispondenza della rotatoria con piazza del Pamiglione, quindi di nuovo via Grande, destra largo Duomo, via Cairoli, piazza Cavour, via E. Rossi, via Magenta, corso Amedeo, piazza Attias, via Marradi, al semaforo destra via Mameli, via Montebello, via dei Funaioli, destra viale Italia, inverte il senso di marcia alla prima rotatoria di piazza S. Orlando, di nuovo viale Italia quindi percorso regolare.

LINEE 102 – 106 DIREZIONE LIVORNO:

percorso regolare fino alla fermata “scoglio della regina”, prosegue su viale Italia ed inverte la marcia alla prima rotatoria di piazza S. Orlando, quindi di nuovo viale Italia, sinistra per via dei Funaioli, via Montebello, piazza Matteotti, viale Mameli, sinistra via Marradi, piazza Attias, corso Amedeo, via Magenta, via E. Rossi, piazza Cavour, via Cogorano, quindi percorso regolare.

LINEA A –

Partenza da stazione e percorso regolare fino piazza della Repubblica, giunta in via Grande effettua fermata “Grande 3” quindi svolta a sinistra verso largo Duomo, prosegue su via Cairoli, piazza Cavour, via Magenta, corso Amedeo, piazza Attias, via Marradi, al semaforo destra via Mameli, via Montebello, via dei Funaioli, destra viale Italia, inverte il senso di marcia alla prima rotatoria di piazza S. Orlando, quindi di nuovo viale Italia e percorso regolare.

LINEA B –

Partenza da stazione e percorso regolare fino alla fermata “scoglio della regina”, prosegue su viale Italia ed inverte la marcia alla prima rotatoria di piazza S. Orlando, quindi di nuovo viale Italia, sinistra per via dei Funaioli, via Montebello, viale Mameli, sinistra via Marradi, piazza Attias, corso Amedeo, via Magenta, piazza Cavour, via Cairoli, destra via Grande quindi percorso regolare.

LINEA 5:

In partenza da via M. L. King: percorso regolare fino a via Caduti del Lavoro, prosegue su via Roma quindi svolta a destra in piazza Matteotti ed effettua fermata “piazza Matteotti Sud” (fermata linea 8R). prosegue su viale Mameli, sinistra via Marradi, piazza Attias, corso Amedeo, via Magenta, piazza Cavour, via Cairoli, via Cogorano e percorso regolare fino a Stazione Marittima.

Da Stazione Marittima percorso regolare fino a via Cogorano (effettua fermata “Cogorano E”) quindi prosegue dritto verso largo Duomo, via Cairoli, piazza Cavour, via Magenta, Corso Amedeo, piazza Attias, via Marradi, al semaforo destra via Mameli, sinistra via Roma quindi percorso regolare.

LINEA LAM BLU DIREZIONE A. MARE E DIREZIONE MIRAMARE:

giunta in via Grande effettuare fermata “Grande 3”, quindi svolta a sinistra verso Largo Duomo, prosegue su via Cairoli, piazza Cavour, via E. Rossi, via Magenta, corso Amedeo, piazza Attias, via Marradi, al semaforo destra via Mameli, via Montebello, via dei Funaioli, sinistra viale Italia, quindi percorso regolare.

LINEA LAM BLU DIREZIONE STAZIONE:

percorso regolare fino alla fermata “scoglio della regina”, prosegue su viale Italia ed inverte la marcia alla prima rotatoria di piazza S. Orlando, quindi di nuovo viale Italia, sinistra per via dei Funaioli, via Montebello, piazza Matteotti, viale Mameli, sinistra via Marradi, piazza Attias, corso Amedeo, via Magenta, via E. Rossi, piazza Cavour, via Cairoli, largo Duomo, destra via Grande, quindi percorso regolare.

LINEA 8R:

Partenza da stazione e percorso regolare fino a piazza della Repubblica, giunta in via Grande effettua fermata “Grande 3” quindi svolta a sinistra verso largo Duomo, prosegue su via Cairoli, piazza Cavour, via Magenta, corso Amedeo, piazza Attias, via Marradi, destra via Mangini, destra via Roma (piazza Roma chiusa) sinistra via del Bosco, sinistra Borgo dei Cappuccini, al semaforo sinistra (effettua fermata Matteotti SUD), quindi percorso regolare.

LINEA 8N:

Partenza da stazione e percorso regolare fino a via Mangini, dopodiché destra via Roma (piazza Roma chiusa) sinistra via del Bosco, sinistra Borgo dei Cappuccini, al semaforo sinistra (effettua fermata Matteotti SUD), sinistra via Marradi, piazza Attias, corso Amedeo, via Magenta, piazza Cavour, via Cairoli, destra via Grande, quindi percorso regolare.

