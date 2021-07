Home

2 Luglio 2021

Straborgo, nuove modifiche al traffico in vigore già da questa sera

Già dalla serata di oggi, venerdì 2 luglio

“Straborgo”, apportate alcune modifiche all’ordinanza sulla viabilità

I divieti di transito sul lungomare scatteranno dalle ore 19.45 anziché dalle ore 18

Livorno, 2 luglio 2021

Per garantire una migliore viabilità in occasione della manifestazione “Straborgo”, in programma nella zona di Borgo Cappuccini e piazza Mazzini da giovedì 1 a domenica 4 luglio, sono state apportate alcune modifiche all’ordinanza di traffico che saranno in vigore già dalla serata di oggi, venerdì 2 luglio. Le modifiche consistono, sostanzialmente, nello spostamento dalle ore 18 alle ore 19.45 dei divieti di transito lungo il tratto di lungomare interessato (via D’Alesio, scali Novi Lena, piazza Unità d’Italia).

Questo il quadro aggiornato dei provvedimenti in vigore fino al 4 luglio:

dalle ore 19.45 fino alle ore 2 della notte:

• divieto di transito in scali Novi Lena;

• divieto di transito nel tratto di via G. D’Alesio compreso tra scali Novi Lena e la rotatoria antistante a piazza Orlando;

• divieto di transito a partire dalla rotatoria su piazza Giovine Italia eccetto residenti e disabili;

dalle ore 18 fino alle ore 2 della notte:

• divieto di transito e di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati di via dei Cavalletti, esclusi i veicoli al servizio dello spettacolo e gli autorizzati all’uso dello spazio di sosta riservato alle persone disabili;

• divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini nel

tratto compreso tra via delle Navi e via dei Cavalletti;

• divieto di transito e di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati del tratto di borgo Cappuccini compreso tra via Cavalletti e piazza Giovine Italia, con abrogazione degli spazi di sosta per i veicoli al servizio delle persone disabili ivi presenti;

• divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Giovine Italia al fine di ricollocare gli spazi riservati ai disabili;

dalle ore 18 alle ore 20:

• abrogazione delle Zone a Traffico Limitato “K barrata” e “M barrata”, con relativo adeguamento dei sistemi elettronici di controllo;

• abrogazione del divieto di transito in piazza Grande nel tratto compreso tra via Grande e largo Duomo, in largo Duomo, via Cairoli, piazza Cavour, via Rossi nel tratto compreso tra piazza Cavour e via Magenta, via Magenta nel tratto compreso tra via Rossi e corso Amedeo, in corso Amedeo;

dalle ore 18 alle ore 21:

• istituzione del senso unico di marcia in via delle Navi nel tratto compreso tra via Bini e piazza Mazzini, direzione via Bini – piazza Mazzini;

• istituzione del senso unico di marcia in piazza Mazzini nel tratto compreso tra via della Navi e la corsia antistante il civico 39, direzione via delle Navi – civico 39, con istituzione della “direzione obbligatoria a sinistra” in via della Navi all’altezza dell’intersezione con piazza Mazzini;

• divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via delle Navi compreso tra i civici 1 e 3.

Fino alle ore 18 di lunedì 5 luglio divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini nell’intera area di parcheggio centrale tra il civico 39 e via dei Cavalletti, con abrogazione degli spazi sosta gestiti da Tirrenica Mobilità e ricollocazione degli spazi per i veicoli al servizio delle persone disabili nella parcheggi a spina compresi tra i civici 41 e 45.

Si ricorda che in occasione di “Straborgo”, fino alla mezzanotte di domenica 4 luglio ultimo giorno della manifestazione, i residenti della zona a sosta controllata K sono autorizzati a sostare negli spazi di sosta gestiti da Tirrenica Mobilità lungo gli scali D’Azeglio e nelle strade che fanno parte della Zona a Sosta Controllata lettera “J”.

Lo stabilisce un’ordinanza in vigore tra le ore 17 di oggi 1 luglio e le ore 24 del 4 luglio, ultimo giorno di manifestazione.

