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Cronaca

Straborgo: visite al Faro di Livorno “andate a ruba” in dieci ore

Cronaca

28 Maggio 2026

Straborgo: visite al Faro di Livorno “andate a ruba” in dieci ore

Livorno 28 maggio 2026 Straborgo: visite al Faro di Livorno andate a ruba in dieci ore

Nel contesto di Straborgo 2026 la Marina Militare, Marifari La Spezia con il supporto dell’APS IL MONDO DEI FARI – ETS ha aperto ancora una volta le porte del faro di Livorno al pubblico. La visita consentirà, ai 550 fortunati che in sole dieci ore si sono prenotati per l’accesso, di ammirare anche diversi cimeli storici che dal 1911 ad oggi sono serviti ad illuminare il faro. In particolare, nelle stanze di veglia dell’ultimo piano, dove il Fanalista prestava servizio di guardia, oltre ad una personale fotografica del Maestro Paolo Bonciani che racconta una Livorno vista dal faro, anche tanti oggetti di uso quotidiano di cui verrà illustrato l’utilizzo.

La visita della durata di 60 minuti terminerà sulla terrazza dove si potrà ammirare un panorama unico della città da 50 metri d’altezza. L’Associazione Culturale e di Promozione Sociale IL MONDO DEI FARI-ETS, organizza mensilmente visite nei Fari Italiani ed esteri e collabora con la MMI, Enti ed Associazioni per sviluppare iniziative collegate al sociale e per promuovere nuove attività che rispecchino il nostro spirito Associativo; raccogliere informazioni, testimonianze, storie ed esperienze del personale che ha vissuto nei fari; raccogliere, catalogare e restaurare apparati utilizzati per il funzionamento dei fari; organizzare e illustrare mostre ed esposizioni museali