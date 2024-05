Home

Straborgo2024, sevizio navetta gratuito per persone con disabilità, come prenotare

30 Maggio 2024

Straborgo2024, sevizio navetta gratuito per persone con disabilità, come prenotare

Livorno 30 maggio 2024

Come già negli scorsi anni, anche per Straborgo 2024 torna il servizio Taxi Social, progetto promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno.

Si tratta di un servizio di trasporto per persone con disabilità gratuito rivolto a favorire una maggior partecipazione sociale. Saranno a disposizione per gli utenti un autista ed un assistente che sarà di aiuto solo e soltanto nelle manovre di salita e discesa dal mezzo.

Il servizio sarà attivo dalle ore 21,00 (prima corsa) alle ore 24,00 (ultima corsa) nei giorni venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno. Domenica 2 giugno il servizio sarà attivo dalle ore 17,30 (prima corsa) alle ore 21,30 (ultima Corsa).

Per prenotazioni:

i giorni 30/31 maggio 1° giugno dalle ore 10 alle ore 12 WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092

1) importante specificare le dimensioni e caratteristiche dell’ausilio usato poiché il mezzo è dotato di sollevatore di portata massima 350 kg con spazio cm 124 cm 80.

2) Il van risponde alle esigenze di trasporto di tutti gli ausili “standard”, come carrozzine manuali, a spinta ed elettroniche

3) NON saranno fatti salire scooter elettrici da esterno

Verranno accettate le prenotazioni in ordine di chiamata fino al raggiungimento massimo dei posti a disposizione nelle corse programmate.

Potranno accedere al van la persona con disabilità ed un solo accompagnatore