Strada 206 sotto osservazione: rischio stop ai mezzi pesanti senza interventi, chiesti interventi strutturali e fondi alla Regione

9 Gennaio 2026

Strada regionale 206, in Prefettura il primo Tavolo di monitoraggio sulla sicurezza

Si è svolta presso la Prefettura di Livorno, la prima riunione del Tavolo di monitoraggio dedicato alla Strada Regionale 206, un’arteria strategica per la viabilità e l’economia del territorio. Al tavolo hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti, a conferma dell’attenzione condivisa verso un’infrastruttura che da tempo presenta criticità sul piano della sicurezza.

All’incontro erano presenti l’assessore Cepparello per il Comune di Livorno, gli assessori dei Comuni di Rosignano Marittimo e Collesalvetti, i sindaci di Castellina Marittima e Santa Luce, oltre ai dirigenti delle Province di Livorno e Pisa. Hanno inoltre preso parte ai lavori la Polizia Stradale di Livorno, ANAS Firenze, le associazioni di categoria Confartigianato, Confindustria e CNA, insieme al presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Riccardo Breda.

Nel corso della riunione si è sviluppato un confronto definito approfondito e costruttivo, dal quale è emersa una comune consapevolezza: la Strada Regionale 206 necessita di interventi strutturali di manutenzione e di una messa in sicurezza complessiva. È stato ribadito il ruolo delle Province di Livorno e Pisa, competenti per la gestione e la manutenzione dell’arteria, ma anche la necessità di un adeguato supporto finanziario per poter intervenire in modo efficace.

In questo senso, è già stata inoltrata una richiesta formale alla Regione Toscana e all’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni, con l’obiettivo di sensibilizzare l’ente regionale sull’urgenza di individuare finanziamenti specifici da destinare alle Province per la messa in sicurezza della 206.

Durante l’incontro è stato inoltre evidenziato come, in assenza di un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza, nel periodo estivo potrebbe rendersi nuovamente necessaria l’interdizione della circolazione ai mezzi pesanti. Una misura che avrebbe inevitabili ricadute sulla viabilità ordinaria e sul sistema economico locale, già messo alla prova da criticità infrastrutturali.

Sul tema dell’Autostrada Tirrenica, il Prefetto ha assicurato che sono in corso interlocuzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzate a individuare le soluzioni più efficaci per migliorare la viabilità complessiva, favorire il completamento dell’asse tirrenico e fornire al territorio risposte strutturali e durature.

Il Tavolo di monitoraggio ha infine deciso di riconvocarsi a breve, per valutare le risposte della Regione Toscana e verificare lo stato di avanzamento degli impegni assunti, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e una pianificazione più efficace degli interventi sulla Strada Regionale 206.

