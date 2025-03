Home

Strada tra Nugola e le Panzane allagata, la situazione a Collesalvetti

14 Marzo 2025

Collesalvetti (Livorno) 14 marzo 2025

Le squadre della Protezione Civile Comunale stanno effettuando il monitoraggio del territorio al fine di rilevare tutte le criticità: particolare riguardo alla percorribilità delle strade e ai corsi d’acqua.

– Zona Tanna: esondato il torrente Isola

– Allagamenti Zona industriale Collesalvetti

– Via delle Sorgenti allagata

– Via della Cerreta non percorribile nel tratto centrale

– Via Nugola Nuova, tratto Scuola Primaria

In caso di emergenza è possibile contattare la Protezione Civile al seguente numero: 0586/980125

La strada tra Nugola e le Panzane