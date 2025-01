Home

Cronaca

Aree pubbliche

Strade e marciapiedi senza barriere, alberi e piazzetta. I progetti dell’Amministrazione comunale

Aree pubbliche

14 Gennaio 2025

Strade e marciapiedi senza barriere, alberi e piazzetta. I progetti dell’Amministrazione comunale

Presentati i progetti dell’Amministrazione comunale per l’accessibilità e la riqualificazione delle strade cittadine

Livorno, 14 gennaio 2025 Strade e marciapiedi senza barriere, alberi e piazzetta. I progetti dell’Amministrazione comunale

È stato presentato, a Palazzo Comunale, il piano degli interventi che saranno presto attuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche da strade e marciapiedi della città.

Alla conferenza stampa erano presenti l’assessora alla mobilità, alla cura dello spazio pubblico e all’accessibilità Giovanna Cepparello, il garante delle persone con disabilità Valerio Vergili, l’ing. Luca Barsotti dirigente settore mobilità sostenibile e infrastrutture, l’arch. Luca Barsotti (omonimo) responsabile ufficio Progettazione lavori stradali, insieme all’arch. Francesco Fiumalbi.

Presente anche Stefano Taddia, presidente di ASA, azienda che lavora a stretto contatto con i tecnici comunali e con le ditte incaricate provvedendo ad effettuare interventi preventivi di sostituzione o riparazione volti a massimizzare la qualità delle opere stradali realizzate.

Molti dei progetti presentati oggi rappresentano veri e propri interventi di riqualificazione che daranno un aspetto nuovo alla città, a cominciare da quello di via Serristori, porta d’accesso, da via Cairoli, alle aree mercatali, a loro volta interessate da un importante progetto di rigenerazione. “Adesso – ha spiegato Giovanna Cepparello – via Serristori, con il suo prolungamento fino a via Buontalenti, è poco accessibile, perché ci sono le auto parcheggiate a metà sul marciapiede, perché mancano i percorsi con codice Loges per non vedenti, perché non ci sono le discesine che raccordano il piano stradale con il marciapiede, quindi è una strada che si percorre difficilmente se si ha una disabilità di tipo motorio. Grazie al lavoro prezioso dei nostri tecnici via Serristori sarà una strada accessibile e anche alberata, sarà in parte una strada desigillata, con gli stalli per la sosta realizzati come in via Montebello, e sarà una strada che ospiterà una nuova piazzetta, là dove adesso c’è il chiosco inutilizzato. Saranno poi eliminate le barriere architettoniche su tre incroci lungo il viale del Risorgimento, che ad oggi non sono pienamente accessibili per problemi soprattutto di discesine di collegamento tra strada e marciapiede. In più andiamo a rifare una serie di manti stradali, in particolare segnalo quello di via Marradi e quello di corso Amedeo, con lo stradello che porta alla Coin che è in pessime condizioni, e andiamo a rifare anche i marciapiedi (siamo sempre nell’ambito dell’abbattimento di barriere architettoniche) di corso Amedeo, di via Calabria, una strada in Coteto dove il marciapiede è estremamente degradato, e di via Agnoletti nel quartiere Corea, altro marciapiede assolutamente impercorribile per chi ad esempio si sposta con un deambulatore. Sono tutti interventi che nascono da un confronto con la Consulta della Disabilità e con il Garante, che ha fatto un grosso lavoro, e anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, che per esempio per via Agnoletti ci hanno indicato lo “strazio” di questo marciapiede”.

Nei tre file allegati sono disponibili le relazioni tecnico-illustrative dei progetti illustrati in conferenza stampa.

Questo un quadro sintetico degli interventi:

MARCIAPIEDI (manutenzione stradale + abbattimento barriere architettoniche):

Corso Amedeo (tra Attias e via Magenta);

via E. Agnoletti (Corea);

via Calabria.

PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche):

via Serristori – via Buontalenti (fino a via del Cardinale);

viale del Risorgimento (completamento attraversamenti pedonali sulle traverse).

CARREGGIATE:

Corso Amedeo (tra Attias e via Magenta);

via Marradi (da via Ricasoli a via Calzabigi);

stradello piazza Attias (da via Marradi a ingresso Coin);

vialetto di ingresso RSA Pascoli.

Orientativamente i lavori sui marciapiedi partiranno (sequenzialmente) nel corso del mese di febbraio mentre, anche per motivi climatici, le asfaltature partiranno in primavera. Gli interventi PEBA seguiranno le tempistiche della gara di appalto, quindi saranno in lavorazione dalla tarda primavera.

Strade e marciapiedi senza barriere, alberi e piazzetta. I progetti dell’Amministrazione comunale