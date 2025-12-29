Home

Politica

Strade e sicurezza, il Gruppo Misto: “Promesse non mantenute e cittadini senza risposte”

Politica

29 Dicembre 2025

Strade e sicurezza, il Gruppo Misto: “Promesse non mantenute e cittadini senza risposte”

Rosignano Marittimo (Livorno) 29 dicembre 2025 Strade e sicurezza, il Gruppo Misto: “Promesse non mantenute e cittadini senza risposte”

Strade dissestate, sicurezza stradale e interventi promessi ma mai partiti. È su questi temi che il Gruppo Misto torna ad attaccare l’Amministrazione comunale, denunciando quella che viene definita una scarsa attenzione ai bisogni reali dei cittadini.

Nel corso dello stesso Consiglio comunale del 23 dicembre, durante la discussione sul bilancio preventivo, i consiglieri hanno chiesto chiarimenti su una promessa contenuta in una lettera firmata dal sindaco, datata 15 dicembre, nella quale si faceva riferimento alla possibilità di finanziare, nel bilancio 2026, due strisce pedonali rialzate.

Le richieste riguardano via della Cava e via Pascarella, dove da oltre un anno sono state presentate petizioni firmate da circa cento cittadini, in rappresentanza di altrettante famiglie. L’obiettivo è ridurre la velocità delle auto e aumentare la sicurezza in due strade considerate particolarmente pericolose.

Secondo quanto riferito dal Gruppo Misto, nonostante il tempo trascorso e nonostante in via Pascarella si sia verificato anche un cappottamento di un’auto, il Comune non sarebbe ancora intervenuto. Un episodio grave che, a quanto pare, non avrebbe accelerato l’adozione di misure concrete.

Durante il Consiglio, però, alle domande poste non sarebbero arrivate risposte chiare. Una mancanza di comunicazione che avrebbe lasciato senza spiegazioni proprio quei cittadini che attendono interventi da oltre dodici mesi.

La critica si allarga anche al tema del decoro urbano. Il Gruppo Misto richiama l’attenzione sull’inaugurazione del monumento a Giacomo Matteotti, avvenuta a inizio dicembre nei pressi della chiesa di Santa Teresa. Un evento celebrato con tutti gli onori istituzionali, ma che, secondo i consiglieri, contrasterebbe con lo stato delle strade circostanti, descritte come piene di buche, asfalto deteriorato e dossi.

Anche in questo caso, una mozione per migliorare la manutenzione dell’area sarebbe stata bocciata dalla maggioranza. «Si inaugura un monumento in grande stile – osservano dal Gruppo Misto – ma non si interviene minimamente sul contesto urbano che lo circonda».

Una serie di decisioni che, secondo Alessio Lampredi e Roberta Ferretti, alimenterebbero perplessità crescenti sull’operato complessivo della Giunta Marabotti.

Strade e sicurezza, il Gruppo Misto: “Promesse non mantenute e cittadini senza risposte”