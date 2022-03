Home

Strade regionali, oltre 7milioni dalla Regione. Baccelli: “Manutenzione è sicurezza”

9 Marzo 2022

Strade regionali, oltre 7milioni dalla Regione. Baccelli: “Manutenzione è sicurezza”

Firenze 9 marzo 2022

Oltre7,3milioni di euro sono stati assegnati dalla Regione alle Province e alla Città metropolitana per la manutenzione delle strade regionali esclusa la Fi-Pi-Li che beneficia di un finanziamento ad hoc di 3 milioni di euro per la manutenzione ordinaria. C’è il via libera della giunta alla delibera proposta dell’assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli con cui si stanziano le risorse annuali che vengono erogate per le strade regionali ai soggetti gestori

Le risorse, per un totale di 7.422.598euro, sono state attribuite alle Province ed alla Città Metropolitana di Firenze in proporzione ai chilometri di viabilità regionale presenti sul loro territorio, e saranno utilizzate per garantire appunto la manutenzione e la messa in sicurezza sulle strade regionali toscane – esclusa la sgc Fi-Pi-Li – per l’anno 2022 .

“La rete viaria regionale, fatta da oltre 746 km di strade, costituisce il principale sistema di collegamento infrastrutturale e viario in Toscana – spiega l’assessore Baccelli – . La manutenzione è fondamentale perché consente di garantire maggiore sicurezza agli utenti che ogni giorno utilizzano le infrastrutture della nostra regione”. Baccelli sottolinea anche l’importanza delle comunicazioni che sia le Province che la Città metropolitana devono fare alla Regione Toscana circa l’inizio dei lavori e le tempistiche.

“Con la delibera che abbiamo approvato – prosegue l’assessore- stabiliamo che la Città metropolitana di Firenze e le Province comunichino alla Regione Toscana, con un preavviso congruo di 15 giorni, l’avvio degli interventi di lavori stradali che nel 2022 intendono fare sulla rete delle strade regionali”

Qui il riassunto delle interventi di manutenzione viaria divisi per provincia

• alla Città Metropolitana di Firenze (221 km di strade regionali) 2.304,982 euro

• alla Provincia di Arezzo (128 km di strade regionali) 1.332,264euro

• alla Provincia di Grosseto (62 km di strade regionali) 652mila euro

• alla Provincia di Livorno (37 km di strade regionali) 383mila euro

• alla Provincia di Lucca (69 km di strade regionali) 722,428 euro

• alla Provincia di Massa (17 km di strade regionali) 179mila euro

• alla Provincia di Pisa (19 km di strade regionali) 195,72 euro

• alla Provincia di Pistoia (37 km di strade regionali) 386,174 euro

• alla Provincia di Prato (35 km di strade regionali) 366mila euro

• alla Provincia di Siena (87 km di strade regionali) 900,667 euro

