21 Novembre 2024

Livorno 21 novembre 2024 “Strage di pedoni” in viale della Libertà: tre investiti in pochi minuti

Momenti di grande concitazione e apprensione si sono verificati oggi pomeriggio in viale della Libertà, dove tre pedoni sono stati investiti nel giro di pochi minuti. Le dinamiche dei due episodi, accaduti a breve distanza temporale e spaziale, sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Municipale intervenuti per effettuare i rilievi di rito.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 16:30. Due donne, rispettivamente di 75 e 69 anni, entrambe residenti a Pisa, stavano attraversando la strada quando un’auto le ha travolte. I soccorsi sono giunti rapidamente, con le ambulanze della Misericordia di Livorno Sud Antignano ed hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasportare le vittime in ospedale per ulteriori accertamenti.

Solo dieci minuti dopo, a circa cento metri dal luogo del primo incidente, si è verificato un secondo investimento. Questa volta, la vittima è stata un uomo di 80 anni, anch’egli colpito mentre attraversava la carreggiata. Anche in questo caso, i soccorsi della Svs sono intervenuti prontamente per prestare assistenza e trasportare il ferito in ospedale.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno avviato le indagini per chiarire le cause e le responsabilità di questi tragici eventi. Non si esclude che la velocità elevata o una distrazione possano aver giocato un ruolo determinante.

L’episodio sicuramente accenderà il dibattito sulla sicurezza dei pedoni in città, soprattutto su una strada così trafficata come il Viale della Libertà che nonostante due passaggi pedonali rialzati e il 30 all’ora non sono bastati a rendere sicuri gli utenti più deboli della strada