Strage Moby Prince, il PD: “Serve un Museo della Memoria per le 140 vite spezzate dal Moby Prince”

12 Aprile 2025

A 34 anni dalla tragedia del Moby Prince, la città di Livorno si stringe nel ricordo delle 140 vittime di quella che resta la più grave sciagura della marineria civile italiana in tempo di pace. La collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo, avvenuta la sera del 10 aprile 1991 a poche miglia dal porto di Livorno, provocò un devastante incendio che lasciò un solo sopravvissuto.

Nel giorno dell’anniversario, la città ha organizzato una serie di eventi commemorativi per onorare la memoria delle vittime e rinnovare l’impegno nella ricerca della verità. La giornata è iniziata con la deposizione di una corona presso il Monumento in ricordo delle vittime alla Fortezza Nuova, seguita da una cerimonia religiosa nella cattedrale cittadina. Nel pomeriggio, un corteo ha attraversato le vie principali di Livorno, concludendosi all’Andana degli Anelli, dove sono stati letti i nomi delle vittime e gettate rose in mare.

Parallelamente alle commemorazioni, il Partito Democratico e i Giovani Democratici di Livorno hanno presentato una mozione per l’istituzione di un Museo della Memoria dedicato alla strage del Moby Prince. L’obiettivo è creare uno spazio permanente per la memoria, l’educazione e la riflessione civica, che possa ospitare attività espositive, didattiche e di ricerca. Il museo si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla ricostruzione storica dell’evento e promuovere la cultura della sicurezza marittima. ​

La proposta prevede la collaborazione tra il Comune di Livorno, la Regione Toscana, il Governo, la Provincia di Livorno, le associazioni locali e nazionali, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), le Università di Pisa e Firenze e altri enti pubblici e privati. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di archiviazione e divulgazione della memoria, in sinergia con l'”armadio della memoria” istituito presso la biblioteca del Consiglio regionale della Toscana.​

L’impegno per la verità e la giustizia continua anche attraverso l’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta, che sta valorizzando le risultanze già acquisite dalle precedenti commissioni e cercando di fare luce, in maniera definitiva, su una vicenda che ha segnato profondamente il territorio livornese. ​

Come sottolineato da Norberto Bobbio, “il tempo della memoria procede all’inverso di quello reale: tanto più vivi i ricordi che affiorano nella reminiscenza quanto più lontani nel tempo degli eventi”. In questo spirito, Livorno rinnova il suo impegno a non dimenticare e a trasmettere alle future generazioni la memoria di una tragedia che ha lasciato un segno indelebile nella storia della città e del Paese.

