Strane luci in cielo? Svelato il mistero, era: il “bacio” tra Venere e Giove, una congiunzione astrale (Foto)

2 Marzo 2023

Livorno 2 marzo 2023

Strane luci in cielo? Era il “bacio” tra Venere e Giove, una congiunzione astrale. Nel cielo della notte tra il 1° e il 2 marzo si è verificato un evento celeste davvero eccezionale: il cosiddetto ‘bacio’ tra Giove e Venere, che ha attirato l’attenzione di moltissime persone. In molti, infatti, hanno ammirato le “strane” luci nel cielo chiedendosi cosa fossero. Le luci poi si sono rivelate essere i due pianeti che si sono avvicinati alla minima distanza angolare, pari a 32′. Le foto scattate sul Romito dall’astrofilo Luciano Milianti testimoniano questo evento unico. Per gli appassionati di astronomia, si è trattato di un momento indimenticabile, che ha suscitato grande interesse e curiosità

