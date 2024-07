Home

Livorno 18 luglio 2024 – Strappano la collana d’oro ad un anziano a villa Fabbricotti, cittadino li pedina e vengono arrestati

Ieri 18 luglio, alle ore 17.30 circa, sul numero unico di emergenza (NUE 112) giungeva la chiamata da parte di un passante che riferiva di essere stato testimone di uno scippo ai danni di un uomo del ’43.

L’anziano mentre si trovava all’interno del parco pubblico di Villa Fabbricotti per fare una passeggiata, veniva avvicinato da due soggetti giovani con la scusa di accendere una sigaretta.

Giunti a distanza utile uno dei due strappava dal collo dell’anziano la collana d’oro con due ciondoli, uno raffigurante la Madonna anch’esso d’oro e l’altro consistente in una fede nuziale ricordo della moglie, e con l’aiuto del complice che si frapponeva tra l’amico e l’anziano, riuscivano a scappare.

I malviventi venivano inseguiti dal testimone che, li osservava mentre si cambiavano gli abiti per non essere facilmente individuabili. Il pedinamento proseguiva fino al teatro Goldoni, dove la Volante raggiungeva il richiedente, improvvisatosi detective e individuava i due soggetti.

I malviventi accortisi della presenza della Volante acceleravano il passo ma vedendo i poliziotti avvicinarsi, si nascondevano fra le autovetture

Uno dei due provava a disfarsi della refurtiva gettandola sotto uno dei veicoli parcheggiati, ma tale azione veniva vista dagli agenti di polizia che prontamente la recuperavano.

I due malviventi (uno di nazionalità italiana del 2006 con precedenti specifici per furto e l’altro serbo del 1998) venivano accompagnati presso gli Uffici della Questura dove, al termine degli atti di rito, venivano tratti in arresto per il reato di furto con strappo in concorso e tenuti presso le Camere di Sicurezza in attesa della direttissima odierna.

La refurtiva veniva subito restituita all’81enne temporaneamente privato del caro ricordo.