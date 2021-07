Home

Street Art, al via il murale di Lucamaleonte al bosco dei Cappuccini

12 Luglio 2021

Street Art, al via il murale di Lucamaleonte al bosco dei Cappuccini

Street Art

Il Bosco dei Cappuccini si colora con il murale “Catalogo” realizzato da Lucamaleonte

Nell’opera saranno rappresentate le specie di uccelli che popolano la nostra città

Livorno, 12 luglio 2021

Da oggi, 12 luglio al 18 luglio lungo il muro perimetrale del Bosco dei Cappuccini di via Cecconi sarà realizzata l’opera dal titolo “Catalogo”.

Domenica 18 luglio alle ore 19, pertanto, è in programma il taglio del nastro.

Il nuovo murale, che sarà eseguito da Lucamaleonte, artista romano di fama internazionale, fa parte di un progetto più ampio di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e di valorizzazione di questo piccolo polmone verde in centro città, la cui conclusione è prevista per il 20 luglio.

Nell’opera saranno rappresentate e raffigurate tutte le specie di uccelli che popolano la nostra città, che continuano a prosperare proprio grazie alla presenza di spazi verdi vitali, come la piccola oasi del Bosco dei Cappuccini. Un murale che ci ricorda l’importanza di valorizzare e preservare questo patrimonio di biodiversità, per una città più eco-sostenibile e attenta alla causa ambientale.

L’opera si inserisce in un progetto più ampio, che ha coinvolto bambini e ragazzi in diverse attività all’interno del parco, con l’obiettivo di educarli al rispetto per l’ambiente e accrescere la loro responsabilità nei confronti della natura e della gestione delle risorse. Inoltre, il progetto ha permesso la sostituzione delle panchine, l’installazione di una fontanella, di casette per gli uccelli e di pannelli didattici, oltre alla creazione di vialetti per rendere il parco visitabile e accessibile anche a persone in carrozzina.

Il progetto, che si è svolto tra la fine del 2020 e il 2021, è stato realizzato con il contributo di: Comune di Livorno, Associazione MuraLi, Vivi Borgo, Lipu, Asa, Quartieri Uniti Ecosolidali, GreenCity Treks, Studio Bonsai Livorno, Simurg Ricerche e Livorno Artistica.

Il murale “Catalogo” di Lucamaleonte rappresenta la fase conclusiva di questa iniziativa di riqualifica urbana e di valorizzazione della biodiversità, sostenuto dall’Associazione MuraLi, dal Comune di Livorno, che per l’occasione ha provveduto anche al ripristino del muro perimetrale esterno e dagli sponsor tecnici dell’iniziativa: GV3 Venpa, Sikkens Colour, Non solo Bagno e Piccolo Birrificio Clandestino.

Per consentire la realizzazione dell’opera di street art da domani, venerdì 9 luglio e fino al 20, sono adottate le seguenti disposizioni:

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Cecconi, nel tratto compreso tra i civici 52 e 72 per il tempo necessario alla tracciatura su muro, con apposito macchinario;

la chiusura del marciapiede con conseguente istituzione del divieto di transito pedonale e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Cecconi, da civ.52 al civ.58, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori per realizzazione del murale;

l’istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in via Cecconi, nel tratto compreso tra gli stalli riservati ai motocicli situati sul lato destro del civico 58, per consentire l’occupazione del gazebo, fino al civico 72;

l’abrogazione dello spazio di sosta riservato alle persone disabili posto in prossimità del civico n. 72 di Via Cecconi e lo spostamento del medesimo sul lato opposto della strada in prossimità del civico 75;

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per metri lineari 6 in prossimità del civico 75 di Via Cecconi, al fine di consentire lo spostamento dello spazio di sosta riservato alle persone disabili.

Inoltre per la giornata di domani, 9 luglio e per quella del 20, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico e carico del pantografo necessario al tracciamento del murale, è altresì istituito il divieto di sosta, su entrambi i lati della carreggiata, dall’intersezione tra corso Mazzini e via Cecconi per circa 7 metri lineari, sino all’attraversamento pedonale.

Lucamaleonte nasce nel 1983 a Roma, dove attualmente vive e lavora. Inizia le sue prime opere sui muri della capitale nel 2001 e dopo un breve inizio con poster e adesivi, ben presto la sua attenzione si sposta sulle opere su tela.

La sua continua ricerca verso il perfezionamento della tecnica dello stencil lo ha reso un artista dallo stile inconfondibile: è tra i pochi al mondo a utilizzare mascherine e vernice per realizzare stencil multilivello molto elaborati e caratterizzati da una sovrapposizione di numerosi strati di colore.

Sono oltre cinquanta le mostre personali e collettive che ha collezionato dal 2004 a oggi: da Milano a Melbourne e Adelaide, passando per Berlino, Parigi, e New York. Inoltre, con il collettivo francese Stencil History X, ha esposto nelle principali capitali europee, da Londra a Barcellona.

Non solo artista, ma anche promotore della street art internazionale, insieme a Sten e Lex ha ideato e curato le tre edizioni del festival International Poster Art a Roma. Negli ultimi anni ha incrementato l’attività di illustratore e pittore, collaborando con diversi marchi, dall’alta gioielleria all’abbigliamento sportivo, fino a progetti editoriali con LaTerza, L’Espresso, Gorilla Sapiens Edizioni.

