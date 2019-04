Home

Street Food Fiesta Loca: sapori dal mondo dal 25 aprile in piazza XX Settembre

24 aprile 2019

Dal 25 al 28 aprile in piazza XX Settembre Stand di cibo internazionale e spettacoli di artisti di strada

Livorno, 24 aprile 2019 – Da giovedì 25 aprile fino a domenica 28 aprile piazza XX Settembre ospiterà la manifestazione Street Food Fiesta Loca Sapori dal Mondo con circa 20 stand di cibo internazionale e intrattenimenti di artisti di strada.

Organizzata dall’associazione Cultura e Sapori d’Europa e da Street Food Fiesta Loca in collaborazione con il CCN di piazza XX Settembre, l’iniziativa consentirà di gustare piatti dal mondo: dalla Spagna, dal Brasile, dal Messico, dalla Thailandia e dall’America. E poi maxi hamburger, arrosticini, birrifici artigianali, e prodotti tipici sia siciliani che sardi.

L’orario di apertura sarà dalle 10 alle 24.

Street Food Fiesta Loca non sarà solo momento di incontro interculturale rappresentato dalle cucine di diversi paesi del mondo ma anche un momento di svago sia per grandi che per piccini. In programma infatti truccabimbi, mangiafuoco e trampolieri della Compagnia Fire Phantom.