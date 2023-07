Home

24 Luglio 2023

Streetball torna a Livorno, si gareggerà a Bandditella

Torna per il sesto anno l’evento sportivo Streetball Livorno

Dal 27 al 30 luglio al campo sportivo della chiesa di Santa Lucia nel quartiere Banditella

Livorno, 24 luglio 2023 – Torna per il sesto anno l’evento Streetball Livorno che si svolgerà alla Chiesa di Santa Lucia, in via Urano Sarti, il 27-28-29-30, dalle 16 alle 23,59, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Street Ball Livorno, con il patrocinio del Comune di Livorno. Il torneo (categoria TOP) permetterà ai ballers di acquisire punti validi per il ranking FIBA (Federazione Internazionale di Basket) e di qualificarsi per le Estathé 3×3 Italia Finals, in programma dal 4 al 5 agosto a Cesenatico, evento finale che assegnerà il titolo di Campioni d’Italia 3×3.

Lo streetball ormai è praticato in tutto il mondo e sarà disciplina olimpica alle prossime Olimpiadi.

Rispetto alla scorso anno, le squadre sono aumentate e sono diventate 75 con atleti provenienti da tutta Italia.

Il torneo quest’anno è stato esteso alle categorie minibasket. Ci saranno anche street food, mercatini, intrattenimenti e spettacoli.

I numeri e il successo di questi anni sono incredibili: 255 squadre, 1100 atleti iscritti, 40000 visitatori.

L’evento sportivo presentato questa mattina in Sala Giunta a Palazzo Comunale dal sindaco Luca Salvetti e da Massimo Volpi, presidente dell’ASD Streetball.

“Streetball è giunto alla sesta edizione – ha detto il Sindaco – ed è diventato un torneo consolidato e inserito nella lunga estate livornese.

Alla base c’è l’entusiasmo degli organizzatori che nel tempo sono riusciti a creare un evento di grande livello.

Tante le squadre partecipanti e atleti che provengono a da tutta Italia, a dimostrazione di come lo sport possa aiutare e sostenere l’ambito turistico cittadino”.

“Speriamo di terminare con il botto l’estate sportiva livornese – ha aggiunto scherzando Massimo Volpi – perlomeno ci proviamo. Siamo giunti alla sesta edizione e dopo le prime edizioni abbiamo deciso di scegliere un “campino” e realizzare proprio lì il nostro torneo. E’ stato scelto il campo sportivo della parrocchia di Santa Lucia nel quartiere di Banditella ad Antignano. Lo scorso anno, grazie agli sponsor, abbiamo sistemato l’asfalto e quest’anno vorremmo riuscire a riparare e installare nuovi giochi per i bambini”.

Per iscrizioni e tutti gli aggiornamenti del torneo sul sito ufficiale https://streetballlivorno.it/, sulla pagina Instagram dedicata streetball_livorno e su You Tube & Facebook streetballlivorno.

