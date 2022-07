Home

15 Luglio 2022

Streetgames, l’evento nazionale estivo di sport fa tappa per la prima volta a Livorno

Livorno, 15 luglio 2022

Si è svolta nella Sala Cerimonie del Comune di Livorno la conferenza stampa di presentazione di Streetgames, evento che da ormai 16 anni – in giro per l’Italia – raccoglie estate, sport, musica e divertimento e che per la prima volta sbarcherà a Livorno, il 29/30/31 luglio, nella splendida cornice della Rotonda di Ardenza.

A fare gli onori di casa il sindaco di Livorno, Luca Salvetti: “All’interno dell’estate più lunga del mondo, una manifestazione dal grande potenziale – sportivo, ma anche turistico – non poteva mancare. Quando l’assessore Garufo mi ha presentato il progetto, immediatamente lo abbiamo inserito nel calendario. All’inizio del mio mandato avevo il sogno di una Notte Bianca dello sport livornese, chissà che il prossimo anno Streetgames non possa abbinarsi proprio a questo sogno che rimane vivo”.

Rocco Garufo (assessore al Turismo del Comune di Livorno): “Ringrazio innanzitutto Michele Belletti e Francesco Farneti per avermi presentato l’idea lo scorso autunno; Streetgames è un evento a 360 gradi, che richiama da vicino il concetto di turismo-sportivo e la promozione del nostro territorio. Arriveranno in città molte persone che, oltre a divertirsi sui campi, alimenteranno l’indotto alberghiero e potranno scoprire le bellezze della nostra città”.

Giovanni Giannone (delegato provinciale del Coni): “Si tratta di un evento molto importante, anche perché il mondo dello sport è oggi molto variegato: dai campioni ai master, passando per ragazzi e amatori. Ed è bellissimo che Streetgames abbracci più discipline come il basket, il calcio a 5 e il beach volley”.

Michele Belletti (presidente e fondatore di Streetgames): “Il primo ringraziamento va al Comune e alla città di Livorno per il sostegno; il secondo al Dott. Francesco Farneti e Marco Romei, che mi hanno spinto a credere di poter portare Streetgames a Livorno. Dal 29 al 31 la Rotonda di Ardenza si trasformerà in un enorme villaggio sportivo con i campi, street food e dj set. Il venerdì e il sabato andranno in scena i tornei per gli iscritti livornesi, mentre la domenica spazio alle Finals con tutti i finalisti delle precedenti tappe. Abbiamo pubblicizzato Livorno durante ogni tappa, una città della quale mi sono innamorato. Vi aspettiamo per una tre giorni di sport e puro divertimento”.

Hanno partecipato alla conferenza stampa:Marco Gatti (membro del Cda e responsabile commerciale di SG), Giovanni Giannone (presidente Coni provinciale di Livorno), Francesco Vullo (co-organizzatore del torneo di basket 3X3), Eugenio Amore (ex olimpionico e organizzatore del torneo di beach volley), Dario Ghiselli (organizzatore del torneo di calcio a 5) e il Dott. Francesco Farneti (titolare dell’omonima farmacia), da sempre al fianco dello sport livornese.

