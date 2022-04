Home

16 Aprile 2022

Streetgames porta la finale a Livorno

Livorno 16 aprile 2022

Summer is back… Streetgames is back!

Abbiamo pensato più e più volte a come dirvelo, alla formula migliore da usare. Semplicemente: Summer is back… Streetgames is back! Ebbene sì, Streetgames torna ufficialmente a colorare l’estate con sport, divertimento, famiglia, per dirla con una sola parola: persone!

Dopo l’edizione speciale 2021, respiriamo di nuovo la “nostra” normalità. Ripartiamo da dove eravamo rimasti, la tappa storica di Novara: ci rivedremo nella città della Cupola dal 25 giugno al 3 luglio.

Come sempre ci piace abbinare alla tradizione qualche novità e allora per questa Estate 2022 saremo di nuovo “On tour” con altre tre tappe: Casale Monferrato, per l’esordio assoluto di Streetgames, dal 10 al 12 giugno; dopo la tappa Novara ci trasferiamo in Lombardia a Boffalora dal 7 al 10 luglio e, prima volta assoluta, avremo delle Finals che si svolgeranno sull’estivo palcoscenico di Livorno dal 29 al 31 luglio.

Per tutte le tappe, ci accompagneranno i nostri simboli tornei all’aperto, tutti in modalità maschile e femminile: calcio a 5, basket 3×3 e beach volley 2vs2.

«Ci mancava tantissimo dare questo annuncio, siamo semplicemente felici di tornare, – commenta il presidente di Streetgames Michele Belletti – felici di essere a Novara, che rappresenta per noi casa, felici di riprendere il nostro tour, sospeso nel 2019, di debuttare in una piazza come quella di Casale Monferrato e di consolidarci a Boffalora.

Sono stati due anni di sacrifici, abbiamo continuato a lavorare, a progettare e per questo non vediamo l’ora di goderci tutto a pieno e assaporare per la prima volta il sapore delle Finals di Streetgames a Livorno, una vera basket city!».

La tappa finale si svolgerà, appunto, in terra labronica, nel bellissimo contesto della Rotonda di Ardenza che si affaccia sul mare. Un evento, Streetgames, accolto subito e con estrema soddisfazione dalla città di Livorno e dall’amministrazione comunale che si articolerà in 3 giorni, grazie anche ad alcune collaborazioni con staff e società locali: la Livorno 3X3 di Francesco Vullo e Lorenzo Maltinti per il basket, la Promo Sport e Spettacolo di Dario Ghiselli per il calcio a 5 e l’esperienza di Eugenio Amore (olimpionico a Pechino 2008) per il beach volley.

Nel frattempo stiamo lavorando ai dettagli, arriveranno in tempo per ogni tappa. Per ora iniziamo a chiudere gli occhi e proiettarci fra qualche mese: in piazza, con il caldo, a fare il tifo, a giocare, con un drink in mano, immersi nelle chiacchiere fra amici… Streetgames is back!

